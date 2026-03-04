Toàn cảnh 17h: Cập nhật vụ nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu | Thấp thỏm vì biển báo bất hợp lý

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Niên
Thanh Niên
04/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 4.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Yêu cầu cơ sở mới ngưng hoạt động vì vụ “nôn ói sau khi ăn bánh mì”

Ngày 4.3, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết tính đến 7 giờ cùng ngày đã có tổng cộng 54 người vào bệnh viện cấp cứu do đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu.

Yêu cầu cơ sở mới ngưng hoạt động vì vụ 'nôn ói sau khi ăn bánh mì'

Hơn 10 năm thi công đường Hoàng Hữu Nam: Người dân vẫn mòn mỏi chờ hoàn thiện

Hơn 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam, P.Long Bình, TP.HCM vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực bị ảnh hưởng kéo dài.

Hơn 10 năm thi công đường Hoàng Hữu Nam: người dân vẫn mòn mỏi chờ hoàn thiện

Tàu đánh cá bị sóng đánh chìm, 7 ngư dân bơi vào bờ, 1 người tử vong

Lật tàu cá tại cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị) khiến 7 thuyền viên rơi xuống biển, 1 người tử vong.

Tàu đánh cá bị sóng đánh chìm, 7 ngư dân bơi vào bờ, 1 người tử vong

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

