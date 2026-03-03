Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran | Sổ đỏ đã được tích hợp vào VNeID
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran | Sổ đỏ đã được tích hợp vào VNeID

Thanh Niên
Thanh Niên
03/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.3: Điểm mặt vũ khí Mỹ dùng đánh Iran | Sổ đỏ đã được tích hợp vào VNeID

VNeID có thêm nhiều tính năng mới, sổ đỏ đã được tích hợp

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới trên "siêu ứng dụng" VNeID.

VNeID có thêm nhiều tính năng mới, sổ đỏ đã được tích hợp

Tạm giữ tài xế bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy ở Hà Nội

Ngày 3.3, Công an P.Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở 3 người trên phố Đỗ Mười.

Tạm giữ tài xế xe bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy ở Hà Nội

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư

Tối 28.2, chương trình tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 13 bạn nhỏ tham gia lớp học nhiếp ảnh mang tên 'Khoảnh khắc diệu kỳ' đã diễn ra đầy ấm áp. Đây là một lớp học thiện nguyện hoàn toàn miễn phí, với 15 học viên từ 11 đến 20 tuổi, dành riêng cho các bệnh nhi ung thư đang chiến đấu hoặc đã chiến thắng căn bệnh quái ác. Đối với nhiều em, những tháng ngày chống chọi với bệnh tật là những chuỗi ngày khép kín, đầy tự ti và mặc cảm do ngoại hình thay đổi hay việc học bị gián đoạn nhiều năm.

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế taxi bị khách kẹp cổ, đánh tới tấp | Israel tấn công phủ đầu Iran

Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế taxi bị khách kẹp cổ, đánh tới tấp | Israel tấn công phủ đầu Iran

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Ai sẽ tiếp tục điều hành Iran trong cơn biến động? | Lật tẩy đường dây mua bán thận tiền tỉ

Toàn cảnh 17h: Hoa hậu Gia Hân kể việc trốn hầm trú ẩn ở Dubai | Bịt kín mặt đi tạt sơn tiệm vàng

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận