Toàn cảnh 17h: Điểm mặt vũ khí Mỹ đánh Iran | Sổ đỏ đã được tích hợp vào VNeID

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới trên "siêu ứng dụng" VNeID.

Ngày 3.3, Công an P.Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở 3 người trên phố Đỗ Mười.

Tối 28.2, chương trình tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 13 bạn nhỏ tham gia lớp học nhiếp ảnh mang tên 'Khoảnh khắc diệu kỳ' đã diễn ra đầy ấm áp. Đây là một lớp học thiện nguyện hoàn toàn miễn phí, với 15 học viên từ 11 đến 20 tuổi, dành riêng cho các bệnh nhi ung thư đang chiến đấu hoặc đã chiến thắng căn bệnh quái ác. Đối với nhiều em, những tháng ngày chống chọi với bệnh tật là những chuỗi ngày khép kín, đầy tự ti và mặc cảm do ngoại hình thay đổi hay việc học bị gián đoạn nhiều năm.

