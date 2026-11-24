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Toàn cảnh 17h ngày 24.11: Đạp vịt Hồ Xuân Hương vẫn ngưng hoạt động | Bị nhiều lỗi cùng lúc, trừ điểm GPLX thế nào?

Vì sao dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương tiếp tục ngưng hoạt động?

Tháng 11.2026, nhiều du khách đến Đà Lạt tìm đến hồ Xuân Hương, thắng cảnh được ví như trái tim phố núi, để trải nghiệm đạp vịt, ngắm cảnh hồ thơ mộng. Tuy nhiên, không ít người tiếc nuối khi biết dịch vụ này đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Vì sao dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương tiếp tục ngưng hoạt động?

Dàn sao IDECAF gây bất ngờ trong vở “Hùng khí triều Trần”

Sau gần hai tháng miệt mài trên sàn tập, vở kịch lịch sử mới nhất của Nhà hát Kịch IDECAF mang tên Hùng khí triều Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã bước vào giai đoạn phúc khảo, sẵn sàng ra mắt khán giả vào tháng 12 tới. Để mang đến một tác phẩm chỉn chu nhất, đạo diễn Quang Thảo cùng hơn 70 diễn viên đã dốc sức làm việc không ngừng nghỉ. Đặc biệt, nhằm dung hòa giữa nét sáng tạo nghệ thuật với tính chuẩn xác của sử sách, đạo diễn Quang Thảo thậm chí đã thức trắng nhiều đêm liền chỉ để trau chuốt trọn vẹn từng phân cảnh.

Dàn sao IDECAF gây bất ngờ trong vở 'Hùng khí triều Trần'

Nghị sĩ Mỹ chất vấn quyết định phục chức CEO NVIDIA cho ông Jensen Huang

Quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại ghế Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn NVIDIA ngày 23.11 vấp phải ý kiến trái chiều từ các nghị sĩ Mỹ.

Tranh cãi quanh việc NVIDIA phục chức cho ông Jensen Huang

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