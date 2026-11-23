Toàn cảnh 17h ngày 23.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nam bộ nắng nóng bất thường nhất 35 năm

Lần đầu trong 35 năm qua, Nam bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng trong tháng 11 với mức nhiệt cao nhất đến 36 độ C.

Nam bộ nắng nóng bất thường nhất 35 năm

Nhóm người cầm hung khí đuổi chém tại cây xăng ở TP.HCM

Vụ việc một nhóm người cầm hung khí đuổi chém tại cây xăng ở TP.HCM đang khiến dư luận hoang mang. Công an đã vào cuộc để truy tìm thủ phạm và đảm bảo an ninh cho người dân.

Nhóm người cầm hung khí đuổi chém tại cây xăng ở TP.HCM

Loạt nguy cơ từ UAV/drone, Bộ Công an đề xuất luật An ninh hàng không

Bộ Công an cho biết năm 2025 toàn quốc có 34 vụ UAV xâm nhập khu vực cấm bay, 9 tháng đầu năm 2026 đã có 28 vụ, và cho rằng cần thiết xây dựng luật An ninh hàng không.

Loạt nguy cơ từ UAV/drone, Bộ Công an đề xuất luật An ninh hàng không

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.