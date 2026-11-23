Ghi nhận của Thanh Niên vào giờ tan trường trên một số tuyến đường ở TP.HCM gần đây cho thấy nhiều học sinh mặc đồng phục, đeo ba lô điều khiển xe máy điện, xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Có em vẫn chạy xe máy trên 50 cm3.



Học sinh không đội mũ bảo hiểm giữa dòng xe đông đúc

Tình trạng này xuất hiện vào thời điểm lượng phương tiện từ các cổng trường đổ ra đường khá đông. Xen giữa dòng xe máy, ô tô của người dân và phụ huynh đến đón con là những nhóm học sinh chạy xe đạp điện, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm là lỗi vi phạm phổ biến ở độ tuổi này ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh), đường Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp), đường Pasteur (phường Xuân Hòa), phóng viên ghi nhận nhiều học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Một số em chở bạn cùng trường, người ngồi sau cũng không đội mũ.

Tình trạng không đội mũ bảo hiểm cũng xuất hiện ở những em được phụ huynh đưa đón bằng xe máy. Trong khi người lớn đội mũ, học sinh ngồi phía sau lại không đội, dù cùng lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc.

Khi bị CSGT thổi phạt, đa số phụ huynh giải thích rằng chỉ di chuyển một đoạn ngắn nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm cho con.

Bên cạnh xe điện không đội mũ bảo hiểm, ghi nhận của Thanh Niên cũng cho thấy vẫn còn tình trạng học sinh điều khiển xe máy hoặc chở 3 trên đường vào giờ tan trường.

Hình ảnh học sinh không đội mũ bảo hiểm trước các cổng trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo CSGT, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe máy là vi phạm quy định giao thông, làm tăng nguy cơ chấn thương vùng đầu nếu xảy ra va chạm.

Liên tục xử phạt, tuyên truyền, học sinh vẫn vi phạm

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện, xử lý khoảng 8.500 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong số các lỗi được phát hiện, xử lý nhiều có hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên xe điện, xe máy.

Đây cũng là những hành vi lực lượng CSGT tập trung kiểm tra tại các khu vực trường học, đặc biệt vào thời điểm học sinh đến lớp và tan trường.

Học sinh không đội mũ bảo hiểm và cũng không nhìn về phía trước khi lái xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển và người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, bao gồm các loại xe điện thuộc nhóm phương tiện này, phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Đối với xe đạp máy, trong đó có xe đạp điện, người điều khiển và người được chở cũng phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm, CSGT cũng kiểm tra tình trạng học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.



Phụ huynh cần lưu ý, xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu sử dụng động cơ nhiệt, dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3. Với động cơ điện, công suất động cơ không lớn hơn 4 kW.

Mốc 16 tuổi chỉ được tính là đủ tuổi chỉ khi đến đúng ngày sinh nhật.

Học sinh chở 3 lưu thông trên đường, học sinh ngồi sau xe máy của người lớn cũng không đội mũ bảo hiểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Khi học sinh vi phạm vì lái xe dù chưa đủ tuổi thì chủ xe cũng bị phạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Học sinh chạy xe máy đi học ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngồi sau xe phụ huynh, tự lái xe hay ngồi sau xe của bạn, nhiều em học sinh vẫn không đội mũ bảo hiểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó phát biểu tại lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc, ông Nguyễn Kim Luyện, Phó trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng lưu ý nhà trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở các em đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện theo quy định.

Đặc biệt, phụ huynh phải làm gương cho con trong việc chấp hành quy định giao thông. Trước mỗi chuyến đi, cha mẹ cần dành thời gian đội mũ, cài quai đúng cách cho trẻ, kể cả khi chỉ di chuyển một quãng đường ngắn.