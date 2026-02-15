Toàn cảnh 17h: Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ họp 1 lần | Kỳ lạ mứt củ hành tím

Toàn cảnh 17h ngày 15.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 15.2: Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ họp 1 lần | Kỳ lạ mứt củ hành tím

Tết ở cù lao nhà cổ Tân Lộc

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi miệt vườn Tây Đô rộn ràng sắc xuân, cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc, TP.Cần Thơ) khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng. Không ồn ào, náo nhiệt, tết nơi đây chậm rãi và trầm lắng, len lỏi qua từng mái nhà rêu phong, từng khu vườn cây trái sum suê, nơi được nhiều người trìu mến gọi là "cù lao nhà cổ".

Mở thêm khu vẫn kín chỗ: Khách sạn thú cưng vẫn “cháy phòng” dịp tết 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, nhu cầu gửi thú cưng tại TP.HCM tăng mạnh khi nhiều gia đình về quê dài ngày. Tại một cơ sở ở P.Bình Hưng Hòa, lượng chó mèo lưu trú đã tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, hiện chạm mốc 50 bé và kín chỗ trong những ngày cao điểm.

Đổ xô chụp ảnh tết tại các sạp trái cây, tiệm nước sâm trong khu chợ cũ

Cổ kính, bình dị đang trở thành xu hướng trong các bộ ảnh Tết của nhiều bạn trẻ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Từ sạp trái cây ở chợ Tôn Thất Đạm đến xe nước sâm lâu năm tại Chợ Lớn, những góc phố quen thuộc bỗng hóa "phim trường" gợi lại ký ức Sài Gòn xưa.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.