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Toàn cảnh 17h: Góc khuất vụ làm giả 10.000 trang sức hiệu | 2 TikToker mở “tiệc” ma túy thế nào
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Góc khuất vụ làm giả 10.000 trang sức hiệu | 2 TikToker mở “tiệc” ma túy thế nào

Thanh Niên
Thanh Niên
11/06/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.6: Góc khuất vụ làm giả 10.000 trang sức hiệu | 2 TikToker mở “tiệc” ma túy thế nào

Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về sử dụng Windows, Microsoft Office “lậu”

Ngày 11.6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ - là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về sử dụng Windows, Microsoft Office 'lậu'

Chiến dịch 500 ngày đêm giữa rừng Trường Sơn: Hành trình đưa các anh hùng trở về

Tiếp tục chuyến đi cùng các chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội quy tập) thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Quảng Trị), trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập, chậm rãi nói với chúng tôi bằng giọng đầy tiếc nuối: "Nếu các anh lên sớm hơn một ngày thôi, có lẽ đã chứng kiến được khoảnh khắc tìm thấy liệt sĩ thứ 8".

Chiến dịch 500 ngày đêm giữa rừng Trường Sơn: Hành trình đưa các anh hùng trở về

Phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất thế giới dưới Ấn Độ Dương

Hãng AFP ngày 11.6 đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất thế giới dưới đáy Ấn Độ Dương, tại một khu vực rộng lớn chứa nhiều xác cá voi từ xưa tới nay, và là nơi sinh sống của các quần thể sinh vật biển sâu khổng lồ.

Phát hiện nghĩa địa cá voi lớn nhất thế giới dưới Ấn Độ Dương

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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