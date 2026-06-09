Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê | Triệt phá băng bảo kê núp bóng 'chành cua'
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê | Triệt phá băng bảo kê núp bóng 'chành cua'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/06/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 9.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.6: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê Triệt phá băng bảo kê núp bóng chành cua

Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê gây thiệt hại hơn 380 triệu đồng

Người đàn ông nước ngoài đập phá quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại gần 383 triệu đồng vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Người nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng bị khởi tố

Cháy quán karaoke cao tầng ở Đà Nẵng, khói bốc cao giữa khu dân cư

Ngọn lửa bùng phát tại quán karaoke A.C ở phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) rồi nhanh chóng lan lên nhiều tầng. Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe chữa cháy để khống chế hỏa hoạn.

Cháy quán karaoke cao tầng ở Đà Nẵng, khói bốc cao giữa khu dân cư

Băng nhóm thu lợi hơn 40 tỉ đồng từ "luật ngầm" chành cua

Núp bóng doanh nghiệp trung chuyển hải sản, một đường dây cưỡng đoạt tài sản hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại Chành cua 46, TP.HCM đã bị triệt phá. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thu lợi bất chính hơn 40 tỉ đồng bằng cách áp đặt "luật ngầm", ép các chủ vựa và đơn vị vận tải phải đưa hàng về kiểm đếm, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn côn đồ để khống chế, đe dọa những người không chấp hành.

Băng nhóm thu lợi hơn 40 tỉ đồng từ "luật ngầm" chành cua

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Xôn xao vụ chặn 3 mẹ con vì nghi trộm đồ siêu thị | Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy

Toàn cảnh 17h: Xôn xao vụ chặn 3 mẹ con vì nghi trộm đồ siêu thị | Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bản tin toàn cảnh 17h Bản Tin Tổng Hợp tin nóng hôm nay đập phá quán cà phê cháy karaoke đà nẵng chành cua băng nhóm xã hội đen vụ án SJC israel Iran tòa hình sự quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận