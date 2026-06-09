Toàn cảnh 17h: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê | Triệt phá băng bảo kê núp bóng 'chành cua'

Toàn cảnh 17h ngày 9.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 9.6: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê Triệt phá băng bảo kê núp bóng chành cua

Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê gây thiệt hại hơn 380 triệu đồng

Người đàn ông nước ngoài đập phá quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng gây thiệt hại gần 383 triệu đồng vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Người nước ngoài đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng bị khởi tố

Cháy quán karaoke cao tầng ở Đà Nẵng, khói bốc cao giữa khu dân cư

Ngọn lửa bùng phát tại quán karaoke A.C ở phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) rồi nhanh chóng lan lên nhiều tầng. Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe chữa cháy để khống chế hỏa hoạn.

Cháy quán karaoke cao tầng ở Đà Nẵng, khói bốc cao giữa khu dân cư

Băng nhóm thu lợi hơn 40 tỉ đồng từ "luật ngầm" chành cua

Núp bóng doanh nghiệp trung chuyển hải sản, một đường dây cưỡng đoạt tài sản hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại Chành cua 46, TP.HCM đã bị triệt phá. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng thu lợi bất chính hơn 40 tỉ đồng bằng cách áp đặt "luật ngầm", ép các chủ vựa và đơn vị vận tải phải đưa hàng về kiểm đếm, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn côn đồ để khống chế, đe dọa những người không chấp hành.

Băng nhóm thu lợi hơn 40 tỉ đồng từ "luật ngầm" chành cua

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.