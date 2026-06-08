Toàn cảnh 17h: Xôn xao vụ chặn 3 mẹ con vì nghi trộm đồ siêu thị | Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy

Toàn cảnh 17h ngày 8.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 8.6: Xôn xao vụ chặn 3 mẹ con vì nghi trộm đồ siêu thị | Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy

Ngọc “sùi” vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?

Bùi Huỳnh Bích Ngọc, tức Ngọc 'sùi', cùng 6 đồng phạm vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?

Không khí lạnh “dập tắt” nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Dự báo từ khoảng chiều tối 8.6, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Không khí lạnh 'dập tắt' nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm ma túy từ những câu chuyện có thật

Triển lãm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức vào sáng 8.6.2026, nhằm hưởng ứng đợt cao điểm xây dựng phường Phú Nhuận không ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm ma túy từ những câu chuyện có thật

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.