Toàn cảnh 17h: Giải mã cách minh bạch tiền điện nhà trọ | Phản ứng của tài xế khi bị test ma túy đột xuất

Toàn cảnh 17h ngày 5.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Xử phạt tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke

Ngày 4.6, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Trạm CSGT Diễn Châu (Nghệ An) đã lập hồ sơ xử phạt hành chính một tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke.

Xử phạt tài xế vừa lái xe khách vừa hát karaoke

Minh bạch tiền điện thuê trọ: Lời giải từ những chiếc công tơ riêng

Từ ngày 25.5.2026, theo Nghị định 133/2026, chủ nhà trọ có hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền rất nặng, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Đồng thời, chủ nhà trọ buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu chênh lệch. Dù cơ quan chức năng đã có chế tài mạnh mẽ là thế, nhưng trên thực tế, tình trạng thu tiền điện vượt mức vẫn đang âm ỉ diễn ra, biến tiền điện thành một gánh nặng khổng lồ đè lên vai sinh viên và những người lao động nghèo, nhất là trong những ngày hè oi bức.

Minh bạch tiền điện thuê trọ: Lời giải từ những chiếc công tơ riêng

Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ

Trong bối cảnh các bài tập tăng cơ ngày càng phổ biến, nhiều người lại vô tình bỏ qua vai trò của aerobic. Tuy nhiên, đây là dạng vận động giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn bằng cách duy trì nhịp tim tăng trong thời gian nhất định. Các chuyên gia cho biết việc duy trì aerobic thường xuyên có thể cải thiện sức bền, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo Tiến sĩ Mark Kovacs - chuyên gia về tuổi thọ cho biết, hình thức vận động này giúp tăng độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, với người lớn tuổi, việc duy trì thói quen tập aerobic còn giúp hạn chế nguy cơ loãng xương và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trên 50 tuổi đừng bỏ qua những bài tập này để tăng tuổi thọ

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