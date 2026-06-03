Toàn cảnh 17h: Vay tiền làm ăn bị nhóm đòi nợ dùng súng bắn? | Xôn xao clip rải vàng mã xả xui

Toàn cảnh 17h ngày 3.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 3.6: Vay tiền làm ăn bị nhóm đòi nợ dùng súng bắn? | Xôn xao clip rải vàng mã xả xui

Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để “xả xui” ở TP.HCM bị phạt

Ngày 3.6, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Tân Định (TP.HCM) xử phạt trường hợp người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để "xả xui".

Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để 'xả xui' ở TP.HCM bị phạt (sửa lại)

Nam bộ mưa lớn kéo dài, miền Trung tiếp tục nắng nóng vượt 40 độ C

Gió tây nam hoạt động mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ đến ngày 4.6 rồi giảm dần. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung lại có nơi nắng nóng trên 40 độ C và tiếp tục mở rộng ở miền Bắc.

Nam bộ mưa lớn kéo dài, miền Trung tiếp tục nắng nóng vượt 40 độ C

Lợi ích không ngờ của kiwi không phải ai cũng biết

Theo chuyên gia dinh dưỡng Alex Turnbull, dù có kích thước nhỏ, kiwi lại là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Một quả kiwi có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Nhờ đó, cơ thể có khả năng chống lại vi khuẩn, virus hiệu quả hơn, đặc biệt trong những thời điểm dễ mắc bệnh.

Lợi ích không ngờ của kiwi không phải ai cũng biết

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