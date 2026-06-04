Toàn cảnh 17h ngày 4.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Vén màn bà trùm đường dây đẻ thuê xuyên biên giới | Nhóm cắm trại gây cháy rừng ở Huế

Chành xe lấn chiếm khu dân cư: Công viên thành kho, đường thành bãi đỗ xe

Người dân phường An Lạc (TP.HCM) phản ánh chành xe thường xuyên đậu xe tải, bốc dỡ hàng hóa dưới lòng đường, lấn chiếm cả công viên công cộng gây mất trật tự và ảnh hưởng sinh hoạt.

Chành xe lấn chiếm khu dân cư: Công viên thành kho, đường thành bãi đỗ xe

Tìm nhóm người cắm trại gây ra vụ cháy rừng ở núi Tam Thai

Công an phường An Cựu, thành phố Huế đang tìm nhóm người đi cắm trại, đốt lửa gây ra cháy rừng thông tại khu vực núi Tam Thai.

Tìm nhóm người cắm trại gây ra vụ cháy rừng ở núi Tam Thai

Chuyên gia hiến kế quản vỉa hè TP.HCM: Buôn bán theo giờ, phân vùng khai thác

Nhiều chuyên gia cho rằng câu chuyện vỉa hè tại TP.HCM không thể chỉ nhìn dưới góc độ xử lý lấn chiếm hay lập lại trật tự đô thị, mà còn liên quan đến nhu cầu mưu sinh, văn hóa sinh hoạt và đặc trưng đời sống của thành phố. TP.HCM được cho là cần những giải pháp quản lý linh hoạt hơn như phân vùng khai thác, tổ chức phố ẩm thực, kinh tế đêm hay quy định sử dụng theo khung giờ phù hợp.

Chuyên gia hiến kế quản vỉa hè TP.HCM: Buôn bán theo giờ, phân vùng khai thác

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