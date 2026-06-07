Toàn cảnh 17h: Bí mật sức khỏe ẩn sau từng nhóm máu | Cảnh báo mưa lớn khắp 18 tỉnh thành

Toàn cảnh 17h ngày 7.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 7.6: Bí mật sức khỏe ẩn sau từng nhóm máu | Cảnh báo mưa lớn khắp 18 tỉnh thành

Xác minh clip khiêng quan tài chứa người sống diễu phố ở Cần Thơ

Công an đang vào cuộc xác minh clip một đám đông khiêng quan tài chứa người sống, vừa nhảy múa vừa diễu phố ở Cần Thơ gây xôn xao mạng xã hội.

Xác minh clip khiêng quan tài chứa người sống diễu phố ở Cần Thơ

Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT

Trải qua hai thập kỷ, UIT đã vươn mình khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số. Đến nay, trường đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, trực tiếp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.