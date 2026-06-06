Toàn cảnh 17h: ‘Hố tử thần’ xuất hiện ở Cao Bằng | Người trúng 84 tỉ từ chối đeo mặt nạ

Toàn cảnh 17h ngày 6.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 6.6: ‘Hố tử thần’ xuất hiện ở Cao Bằng | Người trúng 84 tỉ từ chối đeo mặt nạ

Mưa nắng thất thường, nắng nóng tháng 6 miền Trung “chỉ là khởi động”

Các tỉnh thành miền Bắc đang trải qua những ngày hè trong điều kiện thời tiết nhiều biến động, có hôm nắng nóng gay gắt, có ngày lại mưa to. Cụ thể, tại khu vực đồng bằng Bắc bộ vào ngày 4.6 nhiều nơi có nhiệt độ lên rất cao như Hưng Yên (khu vực Thái Bình cũ) 38,2 độ C, Ninh Bình (khu vực Nam Định cũ) 38,5 độ C. Ở khu vực bắc Trung bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn với mức nhiệt cao nhất tại Con Cuông (Nghệ An) lên tới 40,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,5 độ C… Đáng nói, nếu ban ngày nắng gay gắt thì ngay trong đêm lại có mưa giông, nhiều nơi mưa rất to như trạm Tân Thịnh (Lào Cai) 93,2 mm, Năng Yên (Phú Thọ) 97,4 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 126,6 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 104,6 mm, Kim Anh (Hà Nội) 90,2 mm, Mường Tùng (Điện Biên) 186,8 mm…

Mưa nắng thất thường, nắng nóng tháng 6 miền Trung “chỉ là khởi động”?

Bệnh viện ra mắt “văn hóa tử tế”: khi bác sĩ kết nối tâm hồn người bệnh

Chiều ngày 4.6.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã chính thức ra mắt Ban Xây dựng và Phát triển Văn hóa Tử tế, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đưa các giá trị nhân văn vào sâu rộng hệ thống y tế. Sự kiện được tổ chức lồng ghép trong Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng năm 2026 với chủ đề "Khơi dậy Trái tim - Kết nối Tâm hồn". Hành trình này không chỉ là một danh hiệu, mà được triển khai bài bản theo định hướng Chăm sóc Nhân văn của Viện Watson Caring Science, hướng tới chứng nhận uy tín toàn cầu Lotus Recognition.

Bệnh viện ra mắt 'văn hóa tử tế': khi bác sĩ kết nối tâm hồn người bệnh

Vật thể bay lạ được phát hiện trên Khu vực 51 bí ẩn của Mỹ

Theo báo Daily Mail, một hình ảnh nhiệt dường như cho thấy một vật thể hình tam giác bay gần cơ sở thử nghiệm nổi tiếng bí ẩn ở Nevada, nơi từ lâu đã gắn liền với một số chương trình hàng không vũ trụ được bảo mật nghiêm ngặt nhất của Mỹ.

Vật thể bay lạ được phát hiện trên Khu vực 51 bí ẩn của Mỹ

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