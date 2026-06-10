Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ tạt xăng đốt tiệm vì tranh tài sản | Chiêu trò hack cảm biến taxi công nghệ

Toàn cảnh 17h ngày 10.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.6: Lời khai vụ tạt xăng đốt tiệm vì tranh tài sản | Chiêu trò hack cảm biến taxi công nghệ

Hơn 10 năm được nhắc tên, vì sao 4 bãi xe ngầm nghìn tỉ ở TP.HCM vẫn chưa xuất hiện?

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi các dự án bãi đỗ xe ngầm ở trung tâm TP.HCM được nhắc đến như một lời giải cho bài toán thiếu chỗ đậu xe. Thế nhưng với không ít người dân, những công trình này vẫn chỉ dừng lại ở mức "nghe nói sẽ làm".

Hơn 10 năm được nhắc tên, vì sao 4 bãi xe ngầm nghìn tỉ ở TP.HCM vẫn chưa xuất hiện?

Giá trứng gà “xuống đáy”, có doanh nghiệp gồng lỗ 600 triệu/ngày

Từ nhiều tháng qua, hàng loạt công ty, trang trại chăn nuôi gà đẻ đứng ngồi không yên vì giá trứng liên tục rớt mạnh. Ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty Chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá trứng bán tại trại hiện chỉ dao động từ 1.100 - 1.500 đồng/quả, trong khi chi phí để tạo ra một quả trứng hiện vào khoảng 1.600 - 1.800 đồng, tùy quy mô và điều kiện chăn nuôi. Công ty của ông có quy mô 1 triệu con, với giá bán hiện tại, ông thua lỗ mỗi ngày 600 triệu đồng và đang trong tình thế rất khó khăn, khó có thể gồng lỗ thêm nữa.

Giá trứng gà 'xuống đáy', có doanh nghiệp gồng lỗ 600 triệu/ngày

Dự báo thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10 - 12.6. Trong đó, các thí sinh sẽ làm bài thi trong ngày 11 - 12.6. Để giúp thí sinh, phụ huynh chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định diễn biến thời tiết chi tiết ở 5 khu vực, giúp thí sinh, phụ huynh chủ động chuẩn bị cho cả kỳ thi.

Dự báo thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.