Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ tạt xăng đốt tiệm vì tranh tài sản | Chiêu trò hack cảm biến taxi công nghệ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ tạt xăng đốt tiệm vì tranh tài sản | Chiêu trò hack cảm biến taxi công nghệ

Thanh Niên
Thanh Niên
10/06/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.6: Lời khai vụ tạt xăng đốt tiệm vì tranh tài sản | Chiêu trò hack cảm biến taxi công nghệ

Hơn 10 năm được nhắc tên, vì sao 4 bãi xe ngầm nghìn tỉ ở TP.HCM vẫn chưa xuất hiện?

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi các dự án bãi đỗ xe ngầm ở trung tâm TP.HCM được nhắc đến như một lời giải cho bài toán thiếu chỗ đậu xe. Thế nhưng với không ít người dân, những công trình này vẫn chỉ dừng lại ở mức "nghe nói sẽ làm".

Hơn 10 năm được nhắc tên, vì sao 4 bãi xe ngầm nghìn tỉ ở TP.HCM vẫn chưa xuất hiện?

Giá trứng gà “xuống đáy”, có doanh nghiệp gồng lỗ 600 triệu/ngày

Từ nhiều tháng qua, hàng loạt công ty, trang trại chăn nuôi gà đẻ đứng ngồi không yên vì giá trứng liên tục rớt mạnh. Ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty Chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá trứng bán tại trại hiện chỉ dao động từ 1.100 - 1.500 đồng/quả, trong khi chi phí để tạo ra một quả trứng hiện vào khoảng 1.600 - 1.800 đồng, tùy quy mô và điều kiện chăn nuôi. Công ty của ông có quy mô 1 triệu con, với giá bán hiện tại, ông thua lỗ mỗi ngày 600 triệu đồng và đang trong tình thế rất khó khăn, khó có thể gồng lỗ thêm nữa.

Giá trứng gà 'xuống đáy', có doanh nghiệp gồng lỗ 600 triệu/ngày

Dự báo thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 10 - 12.6. Trong đó, các thí sinh sẽ làm bài thi trong ngày 11 - 12.6. Để giúp thí sinh, phụ huynh chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định diễn biến thời tiết chi tiết ở 5 khu vực, giúp thí sinh, phụ huynh chủ động chuẩn bị cho cả kỳ thi.

Dự báo thời tiết 3 ngày thi tốt nghiệp THPT 2026

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Bí mật sức khỏe ẩn sau từng nhóm máu | Cảnh báo mưa lớn khắp 18 tỉnh thành

Toàn cảnh 17h: Bí mật sức khỏe ẩn sau từng nhóm máu | Cảnh báo mưa lớn khắp 18 tỉnh thành

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Xôn xao vụ chặn 3 mẹ con vì nghi trộm đồ siêu thị | Nghi án phóng hỏa tiệm photocopy

Toàn cảnh 17h: Khởi tố người nước ngoài đập phá quán cà phê | Triệt phá băng bảo kê núp bóng 'chành cua'

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H TP. HCM Báo Thanh Niên bãi giữ xe giá trứng gà visa thái lan dự báo thời tiết thi THPT giá vàng giảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận