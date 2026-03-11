Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Khiếp vía xe máy chở xe máy trên đường | Bác bỏ thông tin CSGT gây tai nạn ở Cần Thơ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Khiếp vía xe máy chở xe máy trên đường | Bác bỏ thông tin CSGT gây tai nạn ở Cần Thơ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 11.3: Khiếp vía xe máy chở xe máy trên đường | Bác bỏ thông tin CSGT gây tai nạn ở Cần Thơ

Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm

Liên quan đến vụ lấn chiếm bãi đậu xe công cộng ở góc đường Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8, sáng ngày 11.3, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý.

Đồng Nai: Chiếm dụng bãi xe công cộng làm quán nước

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do vào Nam đóng phim kinh dị

Diễn viên Doãn Quốc Đam lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh kinh dị Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn, dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Đào Anh Tuấn, Phương Bình… Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, vai diễn của anh vẫn để lại dấu ấn nhờ màu sắc bí ẩn, cá tính mạnh và phần nào mang sắc thái phản diện.

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do vào Nam đóng phim kinh dị

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách

Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Toàn cảnh 17h: Phá đồ, dọa đánh phụ nữ tại nhà ga T3 | Thủ đoạn 'bác sĩ tâm linh, trừ tà, bắt quỷ'

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H xe máy chở xe máy đường sắt cầu Ghềnh lấn chiếm bãi xe Giá xăng tài xế công nghệ Doãn Quốc Đam Mỹ Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận