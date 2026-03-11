Toàn cảnh 17h: Khiếp vía xe máy chở xe máy trên đường | Bác bỏ thông tin CSGT gây tai nạn ở Cần Thơ

Toàn cảnh 17h ngày 11.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Vụ lấn chiếm bãi xe công cộng: Chủ quán nước ký cam kết không vi phạm

Liên quan đến vụ lấn chiếm bãi đậu xe công cộng ở góc đường Võ Thị Sáu và Cách Mạng Tháng 8, sáng ngày 11.3, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) cho biết chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý.

Đồng Nai: Chiếm dụng bãi xe công cộng làm quán nước

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do vào Nam đóng phim kinh dị

Diễn viên Doãn Quốc Đam lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh kinh dị Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn, dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Đào Anh Tuấn, Phương Bình… Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, vai diễn của anh vẫn để lại dấu ấn nhờ màu sắc bí ẩn, cá tính mạnh và phần nào mang sắc thái phản diện.

