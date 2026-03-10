Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách

Toàn cảnh 17h ngày 10.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Manh mối phát hiện "mạng lưới" sai phạm quy mô lớn trong cấp chứng chỉ lái xe

Dù không tổ chức học thực hành, lãnh đạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải vẫn chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký giáo viên để cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỉ đồng.

Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'

Với tính chất phức tạp, chưa xác định thời điểm kết thúc, vận tải hàng không được dự báo phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn trong các tháng tới đây do việc tăng giá nhiên liệu, sụt giảm nhu cầu du lịch, giao thương trực tiếp, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và việc siết chặt chi tiêu của người dân.

Cận cảnh nhóm người vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại Cần Thơ

Một nhóm người được cho là cùng tổ chức màn dàn cảnh giật dây chuyền của một nữ du khách tại Tân Huê Viên.

