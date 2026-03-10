Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/03/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 10.3: Lý do tài xế đập vali, dọa đánh khách | Vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền khách

Manh mối phát hiện "mạng lưới" sai phạm quy mô lớn trong cấp chứng chỉ lái xe

Dù không tổ chức học thực hành, lãnh đạo Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải vẫn chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chữ ký giáo viên để cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên, gây thiệt hại hơn 14,6 tỉ đồng.

Manh mối phát hiện "mạng lưới" sai phạm quy mô lớn trong cấp chứng chỉ lái xe

Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'

Với tính chất phức tạp, chưa xác định thời điểm kết thúc, vận tải hàng không được dự báo phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn trong các tháng tới đây do việc tăng giá nhiên liệu, sụt giảm nhu cầu du lịch, giao thương trực tiếp, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và việc siết chặt chi tiêu của người dân.

Đề xuất miễn thuế, tăng trần giá vé để hàng không vượt 'bão dầu'

Cận cảnh nhóm người vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại Cần Thơ

Một nhóm người được cho là cùng tổ chức màn dàn cảnh giật dây chuyền của một nữ du khách tại Tân Huê Viên. 

Cận cảnh nhóm người vây kín, dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại Cần Thơ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Toàn cảnh 17h: Lý do vụ cô gái bị kéo lê trên đường | ‘Thủ phạm’ vụ ngộ độc sau ăn bánh mì

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận