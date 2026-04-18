Toàn cảnh 17h: Số tiền chi cho hiệu trưởng vụ thịt heo bệnh | Mưa đá, giông lốc lật mái trường học

Toàn cảnh 17h ngày 18.4: Số tiền chi cho hiệu trưởng vụ thịt heo bệnh | Mưa đá, giông lốc lật mái trường học

Bắt giam chủ cơ sở bán thịt heo bệnh vào bếp ăn trường mầm non

Liên quan đến vụ việc phụ huynh Trường mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phát hiện thịt lợn bệnh trong bếp ăn bán trú, ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hơn 1.500 người dân ở TP.HCM hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hòa chung khí thế chào mừng 51 năm ngày thống nhất đất nước, sáng 18.4, hơn 1.500 người dân phường Tân Hưng, TP.HCM đã hào hứng tham gia Ngày chạy Olympic 2026 tại công viên Cảnh Đồi. Với lộ trình 5km sôi nổi, sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao cộng đồng mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, khỏe mạnh trên địa bàn.

Bí quyết sống hạnh phúc nhờ những mối quan hệ bạn bè này

Theo nghiên cứu kéo dài 15 năm về tâm lý học hạnh phúc của các chuyên gia từ nhóm đại học danh tiếng Ivy League (Mỹ), chìa khóa không nằm ở số lượng mà là sự đa dạng mang tính chiến lược. Nghiên cứu về sự phát triển của người trưởng thành tại Đại học Harvard chỉ ra rằng, những mối quan hệ bạn bè bền chặt là yếu tố quyết định sức khỏe và sự trường thọ. Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến là chúng ta thường kỳ vọng tất cả bạn bè đều phải có sự gắn kết sâu sắc như nhau. Thực tế, một hệ sinh thái tình bạn lành mạnh cần sự kết hợp giữa những người thấu hiểu tâm hồn, những người truyền cảm hứng mới lạ và những người dẫn dắt kinh nghiệm.

