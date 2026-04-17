Toàn cảnh 17h: Hoảng hồn vì tàu hỏa bốc cháy | Bãi biển Thanh Hóa sụt lún thất thường
Toàn cảnh 17h: Hoảng hồn vì tàu hỏa bốc cháy | Bãi biển Thanh Hóa sụt lún thất thường

17/04/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.4.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Tàu khách Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ bốc cháy, 2 toa bị thiêu rụi

Vụ cháy tàu khách Hải Phòng - Hà Nội xảy ra sáng 17.4, lúc 10 giờ 30, tại khu vực qua phường Ái Quốc, TP.Hải Phòng, gần cầu Phú Lương, khi đoàn tàu đang di chuyển.

Chuyên gia: Muốn xe buýt tăng 30% khách, TP.HCM cần phải làm gì?

Những năm gần đây, xe buýt tại TP.HCM liên tục được nhắc đến như một giải pháp quan trọng nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm đô thị. Chính sách miễn phí vé đang được đề xuất được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, thu hút người dân quay lại với phương tiện công cộng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy bài toán không đơn giản chỉ nằm ở chi phí. Như đã phản ánh, những bất cập về hạ tầng, thời gian di chuyển và khả năng kết nối vẫn là rào cản lớn khiến nhiều người chưa mặn mà với xe buýt.

Giảm nguy cơ ung thư vú từ việc sử dụng đậu nành hợp lý

Theo các chuyên gia từ Health Digest, hợp chất isoflavone trong loại thực phẩm này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư mà còn làm dịu các triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào thời điểm và liều lượng phù hợp. Đậu nành là nguồn cung cấp isoflavone tập trung, giúp cơ thể hấp thụ lượng lớn hoạt chất này dù chỉ tiêu thụ một lượng thực phẩm nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan mật thiết giữa việc nạp isoflavone hàng ngày với khả năng phòng ngừa ung thư vú. Cụ thể, báo cáo trên tạp chí Antioxidants (2020) cho thấy tiêu thụ khoảng 5g isoflavone đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm tới 12% nguy cơ mắc bệnh hoặc tử vong do ung thư vú.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
