Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Xe khách lao thẳng vào 4 ô tô trên cao tốc | Tài xế kéo kính xe kẹp tay CSGT
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Xe khách lao thẳng vào 4 ô tô trên cao tốc | Tài xế kéo kính xe kẹp tay CSGT

Thanh Niên
Thanh Niên
24/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 24.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 24.2: Xe khách lao thẳng vào 4 ô tô trên cao tốc | Tài xế kéo kính xe kẹp tay CSGT

Lâm Đồng: Xe khách giường nằm chở thêm 8 khách, phạt cả tài xế và chủ xe 

Xe khách giường nằm chở quá 8 hành khách chạy trên cao tốc bị Cảnh sát Giao thông phát hiện và xử phạt.

Cầu cạn đèo Mimosa thi công xuyên Tết: Đạt 80% khối lượng, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

TP.HCM sẽ đánh số nhà toàn thành phố bằng công nghệ GIS

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

TP.HCM sẽ đánh số nhà toàn thành phố bằng công nghệ GIS

Drone “đại náo” sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc drone "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng.

Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Tiểu thương ngóng 'phép màu' ngày cuối năm | Ký ức 'thánh địa' đua ngựa Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Tiểu thương ngóng 'phép màu' ngày cuối năm | Ký ức 'thánh địa' đua ngựa Phú Thọ

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ họp 1 lần | Kỳ lạ mứt củ hành tím

Toàn cảnh 17h: Phim Trấn Thành 'càn quét' rạp Việt | Vi phạm nồng độ cồn Tết Bính Ngọ tăng 50%

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Tai nạn liên hoàn CSGT Đèo Mimosa Số nhà Lâm Đồng DRONE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận