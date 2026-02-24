Toàn cảnh 17h: Xe khách lao thẳng vào 4 ô tô trên cao tốc | Tài xế kéo kính xe kẹp tay CSGT

Toàn cảnh 17h ngày 24.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Lâm Đồng: Xe khách giường nằm chở thêm 8 khách, phạt cả tài xế và chủ xe

Xe khách giường nằm chở quá 8 hành khách chạy trên cao tốc bị Cảnh sát Giao thông phát hiện và xử phạt.

Cầu cạn đèo Mimosa thi công xuyên Tết: Đạt 80% khối lượng, sẵn sàng thông xe kỹ thuật

TP.HCM sẽ đánh số nhà toàn thành phố bằng công nghệ GIS

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai ứng dụng phần mềm thống nhất trong đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố.

Drone “đại náo” sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc drone "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng.

