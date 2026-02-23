Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Phim Trấn Thành 'càn quét' rạp Việt | Vi phạm nồng độ cồn Tết Bính Ngọ tăng 50%
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Phim Trấn Thành 'càn quét' rạp Việt | Vi phạm nồng độ cồn Tết Bính Ngọ tăng 50%

Thanh Niên
Thanh Niên
23/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 23.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 23.2: Phim Trấn Thành ‘càn quét’ rạp Việt | Vi phạm nồng độ cồn tăng 50% trong tết

Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2.9 năm 2026 được nghỉ mấy ngày?

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (ngày 26.4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 27.4).

Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2.9 năm 2026 được nghỉ mấy ngày?

Điều ít biết về tượng đài Thánh Gióng: Bí ẩn con số 9 và hai “quả tim” bên trong

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng để chiêm bái và bày tỏ lòng thành kính. Tượng đài nằm trong quần thể Khu di tích đền Sóc - nơi gắn với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời sau khi dẹp giặc.

Điểm đặc biệt về tượng đài Thánh Gióng: Ý nghĩa gắn liền với số 9 và hai 'quả tim' bên trong

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), sau khi uống rượu bia, cồn được hấp thu qua dạ dày và ruột non vào máu, sau đó phân bố khắp cơ thể. Nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh sau khoảng 30 – 90 phút kể từ khi uống. Hơn 90% lượng cồn được chuyển hóa tại gan. Tại đây, ethanol bị oxy hóa thành acetaldehyde, sau đó chuyển thành acetate và cuối cùng phân hủy thành CO₂ cùng nước để đào thải khỏi cơ thể. Chỉ khoảng 2 - 5% cồn được thải ra dưới dạng nguyên vẹn qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Vì vậy, khi tính thời gian cơ thể đào thải hết cồn, cần lưu ý rằng gan là cơ quan quyết định tốc độ chuyển hóa và thải trừ cồn.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?


Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

