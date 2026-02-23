Toàn cảnh 17h: Phim Trấn Thành 'càn quét' rạp Việt | Vi phạm nồng độ cồn Tết Bính Ngọ tăng 50%

Toàn cảnh 17h ngày 23.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2.9 năm 2026 được nghỉ mấy ngày?

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (ngày 26.4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 27.4).

Điều ít biết về tượng đài Thánh Gióng: Bí ẩn con số 9 và hai “quả tim” bên trong

Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân và du khách thập phương đã đổ về tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Đá Chồng để chiêm bái và bày tỏ lòng thành kính. Tượng đài nằm trong quần thể Khu di tích đền Sóc - nơi gắn với truyền thuyết Thánh Gióng bay về trời sau khi dẹp giặc.

Cơ thể cần bao lâu để đào thải hết cồn do uống rượu bia?

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), sau khi uống rượu bia, cồn được hấp thu qua dạ dày và ruột non vào máu, sau đó phân bố khắp cơ thể. Nồng độ cồn trong máu (BAC) thường đạt đỉnh sau khoảng 30 – 90 phút kể từ khi uống. Hơn 90% lượng cồn được chuyển hóa tại gan. Tại đây, ethanol bị oxy hóa thành acetaldehyde, sau đó chuyển thành acetate và cuối cùng phân hủy thành CO₂ cùng nước để đào thải khỏi cơ thể. Chỉ khoảng 2 - 5% cồn được thải ra dưới dạng nguyên vẹn qua nước tiểu, mồ hôi hoặc hơi thở. Vì vậy, khi tính thời gian cơ thể đào thải hết cồn, cần lưu ý rằng gan là cơ quan quyết định tốc độ chuyển hóa và thải trừ cồn.

