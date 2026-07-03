Toàn cảnh tuyến đường ở TP.HCM sắp mở rộng 30 m, giảm kẹt xe ở Gò Vấp

Người dân dỡ nhà, nhường đất mở rộng đường D3

Chiều 2.7, ghi nhận của PV Thanh Niên về công tác mở rộng đường D3 (đoạn từ Phan Văn Trị đến hẻm 312 Quang Trung), nhiều hộ dân đã đập bỏ tường, mái hiên, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường.

Đường D3 hiện tại có nhiều hàng quán kinh doanh lấn chiếm 2 bên đường ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khảo sát thực tế của chúng tôi, đường D3 có hướng tuyến trùng với hẻm 312 Quang Trung, dài khoảng 360 m và mặt đường rộng khoảng 6 m. Vì đường hẹp nên tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Nhiều hộ dân khẩn trương tháo dỡ mái hiên, tường nhà để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau khi hoàn thành dự án, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, tức gấp 5 lần hiện trạng. Đường D3 sẽ nối liền đường số 3, qua Quảng trường Hòa Bình, khu dân cư CityLand ra đến đường Nguyễn Văn Lượng.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh để hoàn thành đúng tiến độ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều người dân sống dọc tuyến đường cho biết họ đồng tình với chủ trương mở rộng đường, họ cho biết dù mặt đường hẹp những việc buôn bán lấn chiếm lòng đường lại diễn ra khiến phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Đoạn đầu đường D3 sắp được mở rộng, giao với đường Phan Văn Trị ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Phương (phường Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ, ùn tắc chủ yếu xảy ra vào các khung giờ cao điểm, chỉ cần một vài hộ kinh doanh để xe hoặc buôn bán lấn ra lòng đường cũng khiến xe cộ chỉ còn lưu thông được khoảng 2/3 mặt đường, làm dòng xe ùn ứ.

"Là người dân sống ở khu vực trung tâm như thế này, khi nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng đường thì chúng tôi rất mừng và hoàn toàn ủng hộ. Ai cũng mong giao thông thông thoáng hơn", bà Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Chọn, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường D3 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bà Nguyễn Thị Chọn (ở phường Gò Vấp, TP.HCM) người đã sinh sống nhiều năm tại khu vực, cho biết việc giải phóng mặt bằng khiến bà không khỏi bùi ngùi vì nơi đây gắn bó với gia đình từ lâu. Việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng trong thời gian triển khai dự án.

Dù vậy, bà Chọn cho rằng đây là tuyến kết nối giữa đường Quang Trung và Phan Văn Trị nên mỗi ngày có rất nhiều ô tô, xe máy và người đi bộ qua lại. Vào giờ cao điểm, mặt đường chật hẹp thường xuyên xảy kẹt xe. Bà kỳ vọng khi tuyến đường được mở rộng và hoàn thành, giao thông sẽ thông thoáng hơn.

Điểm cuối của dự án mở rộng đường D3 (đầu hẻm 312 Quang Trung) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Kỳ vọng giảm áp lực giao thông khu vực phường Gò Vấp

Theo kế hoạch được UBND TP.HCM ban hành, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng đường D3 sẽ hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 3.9.

Hiện trạng tuyến đường D3 trước khi được mở rộng từ khoảng 6 m lên 30 m ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để thực hiện dự án, TP.HCM sẽ thu hồi hơn 10.720 m2 đất, ảnh hưởng đến 100 trường hợp. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án hơn 561 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án mở rộng đường D3 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến thường xuyên ùn tắc như Phan Văn Trị, Quang Trung và Thống Nhất; đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, cải thiện diện mạo đô thị khu vực Gò Vấp.

Dự án mở rộng đường D3 khi hoàn thành góp phần giảm ùn tắc khu vực Gò Vấp ĐỒ HỌA: UYỂN NHI



