Kinh tế

Toàn cảnh tuyến đường Rừng Sác xuyên rừng Cần Giờ sắp mở rộng lên 10 làn xe

Nhật Thịnh
14/05/2026 08:17 GMT+7

Tuyến đường Rừng Sác tại Cần Giờ dài khoảng 35 km dự kiến được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe nhằm đón đầu nhu cầu phát triển hạ tầng, tăng kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và Vũng Tàu.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận đề nghị giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác (nối Cần Giờ) theo phương thức đối tác công tư. Nếu được triển khai, dự án sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM và các dự án hạ tầng trọng điểm khu vực phía nam.

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, xã Cần Giờ có diện tích hơn 71.300 ha và đang được triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn

Đường Rừng Sác dài hơn 35km, bắt đầu từ bến phà Bình Khánh và kết thúc tại xã đảo Cần Giờ. Đây là tuyến giao thông duy nhất kết nối khu vực đảo Cần Giờ với khu vực trung tâm TP.HCM

Hoàn thành từ năm 1986, đường Rừng Sác đi xuyên qua Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Theo đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe (8 làn cơ giới, 2 làn song hành), nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông dự báo tăng cao khi cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển hoàn thành

Việc mở rộng tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ, trong bối cảnh khu vực này đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và đô thị

Khi cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển hình thành, lưu lượng xe qua đường Rừng Sác được dự báo tăng mạnh, kéo theo nguy cơ quá tải nếu tuyến đường không sớm được mở rộng

Hiện đường Rừng Sác có 6 làn xe, mặt đường rộng khoảng 30 m, được trải nhựa bằng phẳng. Dải phân cách trồng cây xanh, hoa giấy, hai bên là rừng ngập mặn trải dài bạt ngàn

Trước đây, Cần Giờ gần như tách biệt với phần còn lại của TP.HCM do bị ngăn cách bởi hệ thống sông ngòi, việc kết nối chủ yếu phụ thuộc vào phà và đò. Điều này khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông của khu vực

Do đi qua nhiều sông, rạch nên trên tuyến đường có rất nhiều cầu, tuy nhiên phần lớn chỉ rộng hai làn xe, khiến năng lực lưu thông còn hạn chế

Dọc đường Rừng Sác, người đi đường có thể chiêm ngưỡng những cánh rừng ngập mặn xanh bạt ngàn, tận hưởng không khí trong lành cùng hệ sinh thái thực vật đa dạng

Bao quanh bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, dự án mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe đòi hỏi nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn môi trường tự nhiên

Dự án do công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ là nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỉ đồng

Ngoài dự án mở rộng đường Rừng Sác, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài gần 54 km cũng đang được triển khai, kết nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Dự án nâng cấp đường Rừng Sác được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối giữa khu nam TP.HCM và Cần Giờ, đồng thời tạo động lực phát triển hạ tầng, du lịch và đô thị biển, mở ra diện mạo mới cho khu vực phía nam thành phố

Khoan khảo sát địa chất dọc Rừng Sác chuẩn bị làm metro Bến Thành - Cần Giờ

Những ngày qua, các đội thi công đang tất bật khoan khảo sát địa chất dọc đường Rừng Sác (xã Cần Giờ, TP.HCM) để lấy mẫu đất, phục vụ công tác chuẩn bị thi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ nối trung tâm TP.HCM với xã biển.

