Những ngày qua, khi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bật thử hệ thống đèn trang trí Giáng sinh, đông đảo người dân và du khách đã tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Khác với sắc vàng chủ đạo năm ngoái, hệ thống đèn năm nay nổi bật với tông xanh kết hợp nhiều màu sắc, tạo diện mạo mới cho công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi.



Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn vận hành thử nghiệm những ngày qua ẢNH: DIỆU MI

Chiều 29.11, chia sẻ với PV Thanh Niên, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết những ngày qua, hệ thống đèn được vận hành thử để kiểm tra trước khi hoàn thiện.

Nhà thờ sẽ chính thức lên đèn đón Giáng sinh 2026 vào khoảng 18 giờ 45 ngày 8.12, sau khi kết thúc thánh lễ.

"Việc chọn ngày 8.12 để chính thức lên đèn mang ý nghĩa đặc biệt. Với người Công giáo, đây là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, đồng thời cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TP.HCM. Trong ngày này, Đức Tổng giám mục sẽ đến dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ", linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ.

Năm nay đèn LED trang trí quanh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có tông xanh chủ đạo ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Dự kiến, hệ thống đèn sẽ được thắp sáng hằng đêm để người dân và du khách có thể đến vui chơi, chụp ảnh trong dịp Giáng sinh và năm mới 2027. Thời gian trang trí có thể kéo dài qua Tết Nguyên đán, tùy theo kế hoạch sẽ được thông báo sau.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn lên đèn Giáng sinh phục vụ người dân, du khách

Đây là mùa Giáng sinh thứ tư nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thực hiện việc trang trí bằng hệ thống đèn LED bên ngoài công trình trong thời gian đại trùng tu. Qua mỗi năm, quy mô trang trí lại được mở rộng.

Năm 2023, tận dụng hệ thống giàn giáo cao 60 m phục vụ công tác trùng tu, nhà thờ sử dụng 80 km dây đèn LED trang trí từ trên cao xuống mặt tiền, kết hợp với ngôi sao Giáng sinh kích thước 6 m.

Sắc vàng lung linh quanh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dịp Giáng sinh 2025 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến mùa Giáng sinh 2024, lượng dây đèn LED được nâng lên 500 km, phủ khắp bên ngoài nhà thờ. Hình ảnh công trình kiến trúc hơn trăm năm tuổi rực sáng giữa trung tâm TP.HCM được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Mùa Giáng sinh 2025, tổng chiều dài dây đèn LED dùng để trang trí nhà thờ lên đến gần 1.000 km, gấp đôi năm trước. Bên cạnh việc tận dụng dây đèn cũ, nhà thờ bổ sung thêm nhiều họa tiết trang trí.

Trong đó, những sợi dây đèn LED được công nhân tỉ mỉ quấn thành các quả địa cầu nhỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lượng dây đèn sử dụng tăng lên đáng kể.

Những năm gần đây, dù công cuộc đại trùng tu vẫn đang tiếp diễn, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trở thành một trong những điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp Giáng sinh.



Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện từng chia sẻ việc trang trí Giáng sinh không chỉ dành riêng cho bà con giáo dân mà còn để người dân thành phố và du khách cùng tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.

Bên cạnh việc làm đẹp cảnh quan, những chi tiết trang trí còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, niềm hy vọng và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.