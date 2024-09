Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu 'hung thần' Tuyền - Cẩm

Trong diễn biến mới vụ bạo hành tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM), ngày 6.9.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi; quê ở tỉnh Đồng Nai) và bà Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Trong 2 kỳ đầu tiên của loạt điều tra của Báo Thanh Niên, vạch trần tội ác bên trong cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (ở đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM), bà Tuyền và bà Cẩm xuất hiện với những hành vi bạo hành dã man các em nhỏ, khiến dư luận bất bình và đau xót.

Trong những ngày thâm nhập điều tra và ghi nhận, phóng viên Báo Thanh Niên đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng phía sau tấm bảng Mái ấm Hoa Hồng.

Bảo mẫu Cẩm và bảo mẫu Tuyền ẢNH: CACC

Khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài điều tra, dư luận đã rất căm phẫn, rất nhiều người không thể tin nổi vì sao các bảo mẫu lại có những hành vi như vậy.

Từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về vụ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, theo đó đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện phân loại trẻ và lập hồ sơ 86 trẻ để cách ly khẩn cấp ngay trong ngày 4.9.2024.

Các trẻ đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng (gồm Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp).

[VIDEO ĐIỀU TRA] Bóng tối trong mái ấm tình thương: Chặn đứng tội ác

Cho đến nay, các em nhỏ đã ổn định tâm lý, được thăm khám, chăm sóc dinh dưỡng phù hợp độ tuổi. Đối với các trẻ bị bạo hành hay có dấu hiệu bị bạo hành, các cơ sở đã cử nhân viên chăm sóc riêng để chăm sóc tâm lý và theo dõi tình trạng trẻ để có phương án chăm sóc tốt hơn.

Riêng có 2 trẻ (đang ở Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp) trở bệnh nặng, đã được chuyển đến bệnh viện để khám và điều trị.