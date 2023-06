Tôi là nhân viên điện lực đặc trách... nhà mình

Một bữa rảnh rỗi, tôi ghé lại xem việc đi đường dây điện ra sao. Tôi rất ngạc nhiên vì người phụ trách không cho dây điện vào ống nhựa mà cứ để trần rồi kéo luồn trong la-phông trần nhà. Khi tôi thắc mắc rằng đi trần như vậy lỡ chuột cắn bong tróc gây sự cố mất điện hay chập mạch gây cháy thì sao, anh ta trả lời: "Đi như thế này bên điện gọi là "giấu dây", vừa đỡ tốn kém tiền ống nhưng vẫn an toàn lại đẹp vì la-phông nóng lắm chuột không dám ở đâu". Tôi hơi băn khoăn, nhưng do anh ta thuyết phục mãi và đường dây cũng đã lắp gần xong nên tôi tặc lưỡi cho qua.



Vệ sinh máy lạnh thường xuyên góp phần làm giảm lượng điện năng tiêu thụ, tăng tuổi thọ cho thiết bị QUỲNH TRÂN

Gần đây, nhờ có bạn bên điện lực cảnh báo nguy hiểm của việc di dây điện trần trong nhà, tôi cho lắp lại toàn bộ đường dây vào ống nhựa. Việc xong, tôi yên tâm rất nhiều. May sao chưa xảy ra hậu quả xấu.

Rồi người bạn làm trong công ty điện lực cũng tư vấn cho tôi nhiều việc. Đầu tiên là thay các bóng điện dây tóc bằng bóng led. Có tốn thêm ít tiền nhưng thời gian sử dụng sẽ dài lâu và sẽ tiết kiện được điện năng tiêu thụ. Tôi bàn với bà xã may màn che chắn các cửa sổ, cửa cái trong nhà. Nơi ánh nắng chiếu trực tiếp vào may hẳn hai lớp để bớt nguồn nhiệt hấp thụ trong phòng, khi mở máy điều hòa sẽ đỡ tốn điện. Tôi còn nhờ anh bạn giúp lắp cầu dao ngắt điện tự động chống rò rỉ và quá tải điện để an toàn hơn.

Với các con, tôi nhắc nhở tuy có máy điều hòa nhưng hạn chế sử dụng. Nên mở cửa sổ phòng cho thoáng, trồng hoa kiểng để mát mắt, mát người hơn. Tận dụng mở thêm quạt máy cùng điều hòa 30 phút trước khi sử dụng. Khi nóng nực quá có thể mở lâu hơn ở tốc độ thấp. Tuyệt đối không hạ nhiệt độ xuống dưới 26 độ, tốt nhất là giữ độ chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời 5 - 7 độ thôi. Sáng, các con nên tắt điều hòa 30 phút trước khi ra khỏi phòng.

Rồi tôi còn học các mẹo nhỏ phổ biến cho cả nhà làm theo. Như cần sử dụng máy nước nóng thì ban đầu mở ở nhiệt độ vừa phải, rồi thay đổi theo ý thích nhưng nên tắt trước ít phút vì khi đó lượng nước chảy ra vẫn còn độ nóng. Bàn ủi thì chỉnh nhiệt tùy chất liệu vải. Quần dài, trang phục dày ta ủi trước. Trang phục mỏng, hạ nhiệt độ, ủi sau. Những bộ đồ mặc trong nhà, quần áo trẻ con ủi sau cùng khi đã rút điện ra và bàn ủi vẫn còn nóng. Mỗi lần giặt không cho quá nhiều quần áo vào máy… Tôi luôn là người thực hiện trước để làm gương cho các con. Cháu nào sơ sót, tôi góp ý nhẹ nhàng để khắc phục.

Với những thiết bị điện không quá khó để tháo lắp như quạt bàn, quạt trần…, cứ vài tuần tôi lau bụi cho sạch. Vừa vệ sinh, vừa tiết giảm điện năng. Máy lạnh thì 6 tháng nhờ thợ đến vệ sinh dàn lạnh, cục nóng. Mùa mưa đến, cả nhà tự kiểm tra hệ thống điện trong phòng mình xem còn an toàn không. Nếu phát hiện có điều bất ổn thì mời nhân viên bảo trì đến ngay. Tôi còn lắp riêng nhiều ổ cắm phù hợp với công suất thiết bị. Các con cũng thực hiện đúng vậy nên đỡ lo quá tải, cháy nổ. Việc sạc điện thoại cũng không để qua đêm, phòng khi bất trắc. Các cháu nhỏ được cảnh báo, dặn dò không đến gần hay tự ý sử dụng điện khi không có người lớn. Dây, ổ cắm, cầu dao… chọn nơi sản xuất uy tín để mua.

Cả nhà chúng tôi bàn và quyết định thay mới máy giặt, tủ lạnh… có chức năng tiết kiệm điện để góp phần bảo vệ môi trường. Và điều tôi nghĩ rằng thiết thực nhất là việc tải app theo dõi điện năng sử dụng cùng nhiều tiện ích khác của công ty điện lực. Nhờ đó, cả nhà tôi có thể biết chính xác lượng điện tiêu thụ mỗi ngày, mỗi tháng để có điều chỉnh sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Những ngày nóng, mọi người hạn chế mở tủ lạnh nhiều lần, không để quá nhiều thực phẩm vào đấy. Do nhà có nhiều thiết bị điện như máy giặt, ti vi, máy tính, máy nước nóng, bàn ủi, lò nướng… tôi và các con thống nhất không sử dụng cùng lúc các thiết bị trên. Để không quá tải và tiêu thụ điện nhiều, giờ cao điểm các ngày nghỉ, lễ (từ 18 đến 22 giờ) tôi hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị trên. Khi ra khỏi phòng hay ra khỏi nhà, tất cả các thiết bị không sử dụng phải tắt hết.

Tôi là người nhắc nhở, kiểm tra và nêu gương thường xuyên việc thực hiện những việc trên chu đáo đến độ các con cứ hay nói đùa: "Tưởng ba là nhân viên điện lực đặc trách… nhà mình".