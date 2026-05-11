Tối nay 11.5, người Việt đừng bỏ lỡ những chòm sao kỳ thú trên bầu trời mùa hè

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tiếng ve râm ran, hoa phượng đỏ, bằng lăng tím, cơn mưa cuối chiều... báo hiệu mùa hè đang tới. Bầu trời mùa hè rực rỡ hơn khi có sự xuất hiện của trung tâm dải ngân hà - dòng sông bạc lấp lánh hiện diện mỗi đêm, tô điểm xung quanh là 7 chòm sao quen thuộc.

Thiên Ưng (Aquila) và Thiên Nga (Cygnus), chim đại bàng và chim thiên nga trên bầu trời, lên rất cao trong các buổi tối mùa hè và dường như đang nhìn về phía nhau. Chòm Thiên Ưng chứa sao Altair, một trong những sao nằm gần trái đất nhất có thể thấy bằng mắt thường, cách chúng ta chỉ 17 năm ánh sáng.

Altair, cùng với sao Deneb của chòm Thiên Nga và Vega của chòm Thiên Cầm, hình thành nên tam giác mùa hè, một mảng sao rất sáng. Tiếp theo là Vũ Tiên (Hercules), chòm sao lớn thứ 5 trên bầu trời nhưng lại không có bất kì sao sáng cấp 1 hoặc cấp 2 nào.

Chòm sao khắc họa hình ảnh vị thần Hercules đứng trên đầu của Ladon, con rồng thần thoại đã bị chàng đánh bại trong loạt 12 chiến công. Con rồng này chính là chòm sao Thiên Long (Draco) nằm ngay bên cạnh.

Và đừng quên dải ngân hà…

Tiếp đến lần lượt là 2 chòm sao hoàng đạo Thiên Yết và Cung Thủ, có thể thấy ở phía trên đường chân trời phía nam vào mùa hè. Cung Thủ (Sagittarius) nằm trong số những chòm sao nổi bật nhất của bầu trời mùa hè.

Người quan sát dễ dàng nhận dạng được nó nhờ mảng sao Ấm Trà (Teapot), hình thành từ những vì sao sáng nhất của chòm. Chòm sao hàng xóm Thiên Yết (Scorpius - Con bọ cạp) là nhà của nhiều sao và thiên thể sâu thú vị.

2 ngôi sao sáng nhất của chòm, Antares và Shaula, nằm trong số những sao sáng nhất trên bầu trời. Antares đánh dấu trái tim của con bọ cạp, trong khi đó Shaula là một trong 2 sao nằm ở chóp đuôi.

Cuối cùng là Xà Phu (Ophiuchus - Người cầm rắn) là chòm sao lớn thứ 11 trên bầu trời. Khắc họa hình ảnh vị thần y khoa Asclepius đang giữ một con rắn (chòm sao Cự Xà - Serpens), Xà Phu cũng là nơi cư ngụ của nhiều sao và thiên thể sâu thú vị.

Ngoài các chòm sao mùa hè, dải ngân hà được xem là trung tâm của bầu trời đêm. "Mùa Milky Way" (mùa dải ngân hà) tại Việt Nam thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm, trong đó thời điểm lý tưởng và rực rỡ nhất là từ tháng 5 đến tháng 8.

Thời điểm vàng để quan sát dải ngân hà là từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, khi lúc này, tâm ngân hà hiện rõ nhất trên bầu trời đêm. Thời gian quan sát từ nửa đêm về sáng đối với đầu mùa và từ chập tối đối với cuối mùa.