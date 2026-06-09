Tối nay 9.6, đừng bỏ lỡ 2 cảnh tượng hiếm xuất hiện trên bầu trời Việt Nam

Theo chuyên trang Space.com, "sao Kim chào sao Mộc" sẽ là một trong 2 hiện tượng kỳ thú xuất hiện trên bầu trời đêm nay. Tối 9.6, cả 2 hành tinh này sẽ dường như thu hút sự chú ý ngay cả đối với những người thường không nhìn lên bầu trời đêm.

Bầu trời tối nay có gì thú vị? ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Sao Kim và sao Mộc là những hành tinh sáng nhất trong số những hành tinh có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Cả hai đều tỏa sáng với ánh sáng trắng bạc và một trong số đó, sao Kim dường như sáng hơn đáng kể.

Điều đặc biệt dễ nhận thấy trong những đêm gần đây là chúng dường như đang tiến lại gần nhau hơn. Trên thực tế, vào thời điểm này, từ góc nhìn của chúng ta trên trái đất, chúng thực sự giống như hai con tàu vũ trụ đang lướt qua nhau trong đêm. Sao Mộc sẽ xuất hiện với độ sáng bằng khoảng 1/7 so với sao Kim.

Dù ngày 7.6 và ngày 8.6, 2 hành tinh này đã rất gần nhau. Song, chúng sẽ ở vị trí gần nhau nhất vào ngày 9.6. Thời điểm tiếp cận gần nhất, khi sao Kim di chuyển chỉ 1,6 độ phía trên (phía bắc) sao Mộc, khoảng cách giữa 2 hành tinh này sẽ lớn hơn 3 lần chiều rộng biểu kiến của mặt trăng tròn.

Cực đại mưa sao băng mạnh nhất ban ngày

Hầu hết các trận mưa sao băng đều được quan sát sau khi trời tối, nhưng mưa sao băng Arietids mang đến cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng những ngôi sao băng trên bầu trời lúc bình minh.

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Arietids có thể tạo nên một cảnh tượng khá ngoạn mục vào rạng sáng mai 10.6. Trận mưa sao băng này hoạt động từ ngày 22.5 đến ngày 3.7, dự kiến đạt đỉnh điểm vào khoảng rạng sáng mai.

Tuy nhiên, không giống như hầu hết các trận mưa sao băng khác, chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để quan sát mưa sao băng Arietids, khoảng 45 đến 60 phút trước khi mặt trời mọc. Vì ánh nắng mặt trời làm lu mờ hầu hết các sao băng này, nên cách tiếp cận phải khác so với các trận mưa sao băng thông thường nếu bạn muốn quan sát chúng.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng cực đại lúc rạng sáng mai 10.6 ẢNH: THANH TÙNG

Đừng tìm kiếm mưa sao băng Arietids vào khoảng nửa đêm. Hãy nhìn về phía chân trời phía đông trước khi mặt trời mọc. Thời điểm quan sát tốt nhất là ngay khi những tia sáng đầu tiên của bình minh chạm vào bầu trời đêm.

Tâm điểm của trận mưa sao băng Arietids nằm gần ngôi sao 41 Arietis (Bharani) trong chòm sao Bạch Dương. Vì tâm điểm của trận mưa sao băng này nằm sát đường chân trời phía đông vào thời điểm đó, nên các sao băng sẽ không "rơi xuống từ trên cao". Chúng sẽ dường như phóng thẳng lên từ đường chân trời, tạo nên một cảnh tượng khá ngoạn mục.

Bạn đã sẵn sàng để ngắm nhìn bầu trời đêm nay chưa? Hãy chia sẻ vị trí bạn quan sát được ở dưới phần bình luận nhé!