Tối nay mưa sao băng từ 'con rồng vũ trụ' thức giấc: Sắp có bão sao băng?

Theo Timeanddate.com, mưa sao băng Draconids là trận mưa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 6.10 - 10.10, tức tối nay là ngày hoạt động đầu tiên của trận mưa sao băng này. Mưa sao băng này đạt cực điểm vào ngày 8.10 - 9.10 tới đây.

Tối nay 6.10, mưa sao băng Draconids bắt đầu hoạt động ẢNH: THANH TÙNG

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng là Draco hay được biết đến là chòm sao con rồng, có thể được tìm thấy ở bầu trời phía bắc. Draco luôn có thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu dưới bầu trời quang đãng. Đó là lý do khi xuất hiện trận mưa sao băng này, người ta ví von rằng đó là lúc "con rồng vũ trụ" thức giấc.

Điểm tỏa sáng của mưa sao băng Draconid nằm gần các ngôi sao Eltanin và Rastaban, ở đầu chòm sao Draco trên bầu trời phía bắc. Vị trí cực bắc của nó là lý do tại sao Draconids được quan sát tốt nhất từ Bắc bán cầu, bao gồm Việt Nam.

Mưa sao băng "rơi từ đuôi con rồng vũ trụ"

Là một trong những chòm sao lớn nhất ở phía bắc, Draco được hình dung rõ nhất vào thời điểm này trong năm như một cái đuôi rồng ngoằn ngoèo, tạo thành hình chữ Z mơ hồ phía trên chòm sao Đại Hùng trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người gọi mưa sao băng Draconids "rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ".

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Draconids, còn được gọi là Giacobinids, là một trận mưa sao băng thực sự kỳ lạ khi điểm tỏa sáng của nó nằm cao nhất trên bầu trời khi màn đêm buông xuống.

Đó là lý do tại sao bạn thấy nhiều sao băng Draconids hơn vào buổi tối so với buổi sáng sau nửa đêm. Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng khác thì ngược lại. Sao chổi chủ chốt của trận mưa sao băng này là sao chổi 21P/Giacobini-Zinner.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), điều đặc biệt là năm nay gần như không có ánh trăng cản trở cho việc ngắm mưa sao băng Draconids vào thời điểm cực đại. Trăng mới xảy ra vào ngày 10.10, đồng nghĩa bầu trời trong đêm cực đại sẽ trở nên tối hơn rất nhiều, mở ra cơ hội tuyệt vời để săn những vệt sáng vụt qua từ chòm sao Draco (Thiên Long).

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), điều đặc biệt là năm nay gần như không có ánh trăng cản trở cho việc ngắm mưa sao băng Draconids ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng này có thể có tới 5 - 10 sao băng/giờ xuất hiện. "Đừng để con số này đánh lừa rằng Draconids chỉ mang đến một màn trình diễn khá khiêm tốn. Đây lại chính là một trong những trận mưa sao băng khó đoán nhất. Trong quá khứ, nó từng bất ngờ bùng nổ thành những cơn bão sao băng, với hàng ngàn vệt sáng xuất hiện mỗi giờ vào các năm 1933 và 1946", HAS cho biết.

Sau khi nói lời tạm biệt với mưa sao băng này, người yêu thiên văn sẽ đón cực đại của trận mưa sao băng Orionids. Mưa sao băng này hoạt động từ ngày 2.10 nhưng đạt cực đại vào ngày 21.10. Hãy bắt đầu quan sát từ sau nửa đêm ở hướng đông cho đến trước bình minh.