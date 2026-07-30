Tối nay xem 2 mưa sao băng 150 năm hội ngộ, tạo thành 'mưa sao băng kép'

Theo chuyên trang khoa học Space.com, có 2 trận mưa sao băng sẽ đạt đỉnh điểm cùng lúc vào tối nay 30.7 và rạng sáng mai 31.7 tạo nên trận mưa sao băng kép thú vị trên bầu trời.

2 trận mưa sao băng có lịch sử quan sát hơn 150 năm trước sẽ cùng hội ngộ, đạt cực đại vào tối nay 30.7 tạo thành mưa sao băng kép ẢNH: THANH TÙNG

Đó là màn trình diễn của của mưa sao băng Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng những người quan sát bầu trời nên chuẩn bị tinh thần cho một thử thách dưới ánh trăng hơn là một màn trình diễn rực rỡ.

Năm nay, mưa sao băng Southern Delta Aquariids hoạt động từ ngày 12.7 đến ngày 23.8. Mưa sao băng này có thể tạo ra khoảng 25 sao băng trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng, nhưng trăng tròn khiến thời điểm quan sát năm nay không hoàn hảo.

Trong khi đó, mưa sao băng Alpha Capricornids, hoạt động từ ngày 3.7 đến ngày 15.8 năm nay, cũng tạo ra khoảng 5 sao băng mỗi giờ vào cùng đêm đạt đỉnh điểm. Con số đó không nhiều, nhưng mưa sao băng Alpha Capricornids nổi tiếng với những quả cầu lửa sáng rực, những tảng đá vũ trụ phát sáng rực rỡ và đôi khi có màu sắc sặc sỡ, khi chúng bốc cháy trong quá trình lao xuyên qua bầu khí quyển trái đất.

Cẩn thận với ánh trăng

Chuyên gia cảnh báo cả trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids đều đạt hoạt động cực đại chỉ 1 đêm sau trăng tròn tháng 7. Theo Hiệp hội Thiên văn Mỹ, mặt trăng vẫn sẽ tròn 98% trong thời điểm cực đại của các trận mưa sao băng này, có nghĩa là ánh trăng sáng sẽ làm lu mờ nhiều sao băng nhỏ hơn.

Thời điểm tốt nhất để quan sát là từ nửa đêm đến rạng sáng, khi điểm tỏa sáng, điểm mà từ đó các sao băng dường như xuất phát, của trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids là chòm sao Aquarius, đạt vị trí cao nhất trên bầu trời phía nam.

Để có cơ hội tốt nhất nhìn thấy sao băng, hãy giữ mặt trăng ở phía sau lưng bạn hoặc để mặt trăng bị che khuất bởi một tòa nhà, cây cối hoặc ngọn đồi và nhìn về phía phần tối nhất của bầu trời.

Để có cơ hội tốt nhất nhìn thấy sao băng, hãy giữ mặt trăng ở phía sau lưng bạn hoặc để mặt trăng bị che khuất bởi một tòa nhà, cây cối hoặc ngọn đồi và nhìn về phía phần tối nhất của bầu trời ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng luôn được quan sát rõ nhất bằng mắt thường. Nếu trời nhiều mây trong thời điểm mưa sao băng cực đại tháng 7 tối nay, đừng lo lắng, vì bạn sẽ có cơ hội tốt hơn vào tháng 8.

Cụ thể, mưa sao băng Perseids sẽ đạt đỉnh điểm vào đêm 12.8, rạng sáng 13.8, ngay sau trăng non ngày 12.8 khi bầu trời không có trăng, tạo điều kiện thuận lợi cho tốc độ quan sát cực đại lên đến 100 sao băng mỗi giờ.