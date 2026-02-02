Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối rằm tháng chạp trăng tuyết sáng rực trên bầu trời Việt Nam: Vì sao đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
02/02/2026 19:00 GMT+7

Trăng tuyết, lần trăng tròn cuối cùng năm Ất Tỵ 2026 đang tỏa sáng huyền ảo trên bầu trời Việt Nam tối nay 2.2. Đừng bỏ lỡ trăng rằm tháng chạp!

Theo Timeanddate.com, tối nay 2.2, cũng là rằm tháng chạp sẽ xuất hiện trăng rằm cuối cùng của năm Ất Tỵ. Lần trăng tròn này còn có tên gọi là trăng tuyết, tỏa sáng huyền ảo trên bầu trời đêm.

Tối nay 2.2 trăng tuyết đang sáng rực trên bầu trời Việt Nam: Vì sao đặc biệt? - Ảnh 1.

Trăng tuyết trên bầu trời TP.HCM

ẢNH: TRẦN GIA THIỀU

Mặt trăng lúc tròn nhất nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Vì sao gọi là trăng tuyết?

Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng tuyết, vì tuyết dày nhất thường rơi vào thời điểm này trong năm. Nó cũng thường được biết đến với tên gọi trăng gấu để phản ánh thời kỳ gấu con ra đời và trăng đói để gợi lên sự thiếu thốn lương thực trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Dù tròn nhất ở Việt Nam vào hôm nay, song mặt trăng luôn xuất hiện tròn đầy vào những ngày trước và sau khi đạt độ sáng cực đại.

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng.

Tối nay 2.2 trăng tuyết đang sáng rực trên bầu trời Việt Nam: Vì sao đặc biệt? - Ảnh 2.

Trăng tuyết bên... hoa chuối

ẢNH: ĐINH THANH (XỈ THANH)

Space.com cho biết khi mặt trời lặn, tối này người yêu thiên văn hãy hướng mắt về phía đông để chiêm ngưỡng trăng tuyết tròn đầy mọc lên giữa các vì sao của chòm sao Cự Giải, trong khi hành tinh khí khổng lồ sao Mộc tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời mùa đông.

Bạn có thể nhận thấy trăng tuyết chuyển sang màu vàng cam khi gần đường chân trời, trước khi tỏa sáng màu bạc thường thấy khi nó lên cao hơn trên bầu trời đêm tháng chạp.

Hiệu ứng này xảy ra do quá trình tán xạ Rayleigh, trong đó khí quyển trái đất làm lệch hướng các bước sóng màu xanh lam của ánh trăng trong khi cho phép các bước sóng màu đỏ dài hơn truyền qua mà không bị ảnh hưởng nhiều.

Khám phá thêm chủ đề

