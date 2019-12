Cơn say của 'đại gia chân đất' và 4 mạng người

Hành vi này cũng khiến tương lai của chính Đô trở nên mù mịt. Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đô về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây cũng là lời cảnh báo chung cho nhiều người trẻ giàu lên nhanh chóng nhờ vận may nhưng xem thường pháp luật điều khiển ô tô trong tình trạng say xỉn ; không được đào tạo qua trường lớp nhưng vẫn nghênh ngang lái “xế hộp”.