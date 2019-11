Mắt thần' và lòng dân

T uy nhiên, việc uy nhiên, việc lắp đặt “mắt thần” ở phố núi TP.Pleiku (Gia Lai) cũng đã đem lại nhiều hiệu quả bất ngờ. Điều mà nhiều người dân ghi nhận là các băng nhóm tội phạm đã ít manh động; nhiều vụ gây rối tự giải tán sau khi camera an ninh được lắp đặt tại các ngả đường trung tâm TP.Pleiku.

Thượng tá Phan Nhật Toàn, Trưởng công an TP.Pleiku, chia sẻ với chúng tôi, hệ thống camera an ninh phố phường khi đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở “phố núi”.

Điển hình là nhờ “mắt thần”, Công an TP.Pleiku đã bắt giang hồ có “số má” Tiêu Duy Dũng (biệt danh Tý Cưng, 36 tuổi, trú P.Yên Đỗ, TP.Pleiku) khi Dũng nổ súng, bắn 1 người tử vong, 2 người khác bị thương... Với 156 camera được lắp đặt đã giúp lực lượng công an triệt phá nhiều vụ án. Trong 21 vụ án gây rối trật tự, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người … “mắt thần” đã giúp triệt phá đến 20 vụ.

Hiệu quả phòng chống tội phạm cao đến bất ngờ. Camera còn giúp Công an TP.Pleiku xử lý 51 vụ tai nạn giao thông đảm bảo tính chính xác, khách quan. Chưa có camera, người vi phạm giao thông thường cự cãi. Nhưng khi trích xuất camera để cung cấp hình ảnh, clip... nhiều người đã “tâm phục, khẩu phục”.