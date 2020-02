Sự 'khởi đầu' đáng mừng

V ốn là tài xế ô tô nên ông không dám uống rượu bia do mức phạt quá cao. Ngoài mức phạt tiền bằng cả tháng thu nhập thì việc giam bằng lái từ 1 - 2 năm khiến tài xế sợ nhất, bởi nếu “dính” phạt thì chỉ còn cách bỏ nghề.

Ngay cả lực lượng CSGT cũng thấy bất ngờ, bởi thông thường những ngày giáp tết người dân uống bia rượu nhiều hơn. Theo thống kê của Bộ Công an, trong 7 ngày nghỉ tết cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông làm chết 133 người và 174 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với Tết Nguyên đán 2019. Trong đó, số vụ tai nạn do tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ có 4, tương đương 2%. Đây là tín hiệu ban đầu rất đáng mừng.