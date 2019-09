Kiện là văn minh!

Lý do bệnh viện (BV) FV kiện bà C. là bởi tháng 6.2018, bà này đến BV FV khám bệnh. Bác sĩ (BS) tại đây chẩn đoán bà này. không có thai nhưng có “dịch ứ” trong lòng tử cung nên kê đơn thuốc cho bà uống nhằm đẩy dịch ứ ra ngoài. Sau khi uống thuốc, bà C. đi vệ sinh ra máu. Khi khám lại, qua thử nước tiểu cho thấy bà C. mang thai. BS kết luận bà C. băng huyết vì sẩy thai. Sau đó, bà C. viết trên Facebook tố BV FV chẩn đoán sai, cho thuốc phá thai dẫn đến việc bà bị sẩy thai và những thông tin về việc hành xử thiếu tôn trọng của BV đối với bà. Bài viết lan truyền trên mạng xã hội (MXH) với hàng trăm bình luận tiêu cực. Cho rằng bài viết sai sự thật, gây tổn hại uy tín, đẩy BV vào khủng hoảng truyền thông, BV FV khởi kiện, yêu cầu bà C. xóa bài viết; xin lỗi công khai trên 3 tờ báo và bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng...

Trước đó, đã có một số cá nhân, cơ quan, tổ chức kiện đòi người dùng MXH bồi thường, xin lỗi vì các thông tin ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của họ xuất hiện trên mạng. Cụ thể, năm 2016, TAND Q.2 (TP.HCM) buộc ông T.G.N (41 tuổi, ngụ Q.2) bồi thường, xin lỗi chị N.T.M.T (35 tuổi, ngụ Q.4) và buộc ông này gỡ toàn bộ nội dung xúc phạm chị T. Lý do, sau khi chị T. đòi chia tay, ông N. sử dụng một tài khoản Facebook đăng hình ảnh nhạy cảm của chị T. kèm những lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị... Qua những sự việc này cho thấy, việc đăng tải hay “ phát ngôn” trên MXH là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng phát ngôn vừa thể hiện ứng xử văn hóa vừa không vi phạm pháp luật là việc mà người dùng MXH cần cân nhắc. Vì ở mức độ “nhẹ”, người dùng MXH có thể bị kiện dẫn đến phải xin lỗi, bồi thường, bị xử phạt hành chính. Mức độ nghiêm trọng, gây hậu quả có thể bị xử lý hình sự về tội “vu khống”, “làm nhục người khác”. Luật An ninh mạng cũng nêu các hành vi bị nghiêm cấm như: thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác... Và quy định “người nào có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...”.

“Sân chơi” MXH là công bằng nhưng đôi khi bị lợi dụng. Đúng, sai mức nào do tòa phán quyết, nhưng việc khởi kiện, tố cáo những người lợi dụng MXH làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, là hành vi văn minh.