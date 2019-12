Lỏng lẻo an ninh nguồn nước

Tìm hiểu kỹ hơn thì không riêng gì tại quốc gia Do Thái vốn đang đối mặt các cuộc xung đột quân sự, mà tại nhiều nước khá an toàn như Singapore thì việc bảo vệ nguồn nước sinh hoạt cũng hết sức nghiêm ngặt. Sự nghiêm ngặt không chỉ là các phương án bảo vệ thường trực mà còn là việc quy hoạch để đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm.

Nhìn lại Việt Nam thì vấn đề này lại rất sơ hở. Chỉ trong vài tháng qua, riêng Hà Nội đã xảy ra 2 sự cố về an ninh nguồn nước. Vào tháng 10, vụ xả dầu bẩn gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sông Đà đã khiến hàng triệu người dân Hà Nội điêu đứng vì thiếu nước sạch

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay chính phủ nhiều nước đã xem an ninh nguồn nước có vai trò sống còn trong việc đảm bảo trật tự xã hội. Chính vì thế, khi các cơ quan chức năng liên quan tại VN vẫn tiếp tục để tình trạng nguồn nước bị bỏ lơi về mặt an ninh, thì hậu quả sẽ rất khó lường nếu xảy ra các vấn đề nghiêm trọng hơn những vụ việc vừa qua. N.M.T