Đốn bỏ cây phượng, rồi sao nữa?

hông biết tự bao giờ, người đời đã trồng cây phượng trong khuôn viên các trường học ở Việt Nam. Và do vậy, hầu hết các thế hệ học sinh - sinh viên từ tiểu học đến đại học đều có ký ức đẹp với loại cây này cho đến khi tai họa ập xuống, dẫn đến cái chết thương tâm của 1 em học sinh lớp 6 ở TP.HCM do bị cây phượng to trong sân trường ngã đè trúng.