Miền mưa bão

heo tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Cuối ngày 21.9, vùng áp thấp ở vào khoảng 12 - 13 độ vĩ Bắc, 117 - 118 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía đông đông bắc… Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với gió Đông có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong các ngày 23 - 24.9. Như vậy sau đợt mưa do bão Conson gây ra vừa qua, đây là đợt mưa to nữa khiến nguy cơ lũ lụt sớm ở miền Trung có thể gây ra nhiều thiệt hại, trong khi dịch bệnh Covid đang diễn biến khó lường.