Tom Cruise tặng gì cho Dakota Fanning hằng năm trong khi bỏ rơi con gái ruột?

Xuất hiện trên talkshow của nữ ca sĩ Kelly Clarkson, nữ diễn viên cho biết 2 thập kỷ qua, cứ đến sinh nhật thì Tom Cruise đều đặn gửi đến cho mình một đôi giày mới.

Fanning rạng rỡ trên talkshow của Kelly Clarkson Women's Wear Daily

Fanning nói: "Tôi bước sang tuổi 11 khi tham gia War of the Worlds. Tôi và chú Tom cùng làm việc trên phim trường, và bất ngờ là chú ấy đã tặng tôi chiếc điện thoại di động đầu tiên nhân dịp sinh nhật. Đó là một chiếc Motorola Razr… Tôi không có ai để gọi cả, nhưng tôi rất muốn có một chiếc Razr. Chắc hẳn tôi đã nói về chuyện đó rất nhiều và có thể chú ấy đã nghe thấy. Đó quả là một kỷ niệm tuyệt vời".

Nữ diễn viên nói tiếp: "Chú ấy luôn gửi cho tôi những món giống nhau hàng năm. Tôi vốn thích giày khi còn nhỏ và đã rất hào hứng khi có thể mang vừa những đôi giày thật nhỏ dành cho người lớn khi tham gia chuyến quảng bá phim. Thế nên từ ngày sinh nhật đó trở đi, chú ấy luôn gửi giày cho tôi".

Đáp lại tiết lộ bất ngờ này, Kelly Clarkson cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và cho rằng Fanning đã sở hữu cả một tủ giày chỉ do Tom Cruise gửi đến.

Ngoài việc nói về mối quan hệ của cô với Cruise, Fanning cũng quảng bá cho bộ phim mới The Watchers mà bản thân tham gia. Đây là bộ phim kinh dị đầu tiên cô đóng chính ở tuổi trưởng thành; kể về Mina - một nghệ sĩ trẻ bị mắc kẹt trong một khu rừng ở phía tây Ireland.

Trong giới nghệ sĩ, Cruise nổi tiếng là người thường xuyên tặng bạn bè và bạn diễn những món quà xa hoa. Chẳng hạn anh nổi tiếng với việc gửi cho hơn 300 người những chiếc bánh dừa đặc biệt vào dịp Giáng sinh, hoặc trả tiền cho bạn diễn Glen Powell của Top Gun: Maverick để lấy bằng phi công...

Cruise và Fanning khi quảng bá War of the Worlds Variety

Theo đó, Cruise và Fanning đóng vai cha và con gái trong War of the Worlds, do Steven Spielberg đạo diễn. Bộ phim khởi chiếu vào tháng 6.2005 và thu về gần 604 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 4 trong năm đó. Bộ phim bom tấn tiếp tục chuỗi thành công phòng vé của Fanning khi còn là một ngôi sao nhí, sau các bộ phim đình đám như I Am Sam, Uptown Girls và Man on Fire.

Tuy cho đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng Tom Cruise cũng chịu không ít phản ứng từ dư luận khi cho rằng anh tuy quan tâm Fanning nhưng lại bỏ rơi chính con gái ruột Suri của mình.

Suri sinh năm 2006 trong cuộc hôn nhân giữa nam tài tử với nữ diễn viên Katie Holmes. Họ ly hôn vào năm 2012, đồng ý cho vợ cũ nuôi nấng Suri còn mình thì chu cấp cho người con chung. Tuy vậy, trong suốt thời gian từ đó đến nay, Cruise chưa bao giờ gặp lại con mình. Nhiều người suy đoán nguyên nhân chính là bởi giáo phái kỳ lạ mà anh tham gia.

Tháng vừa qua, bước sang tuổi 18, Suri chính thức từ bỏ họ cha, và chỉ lấy họ mẹ. Theo nhiều nguồn tin, Tom Cruise muốn nối lại quan hệ với con gái nhưng Suri không muốn dính dáng gì đến người bố đã bỏ rơi mình.