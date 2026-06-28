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Tổn thất lớn bất ngờ cho căn cứ Mỹ sau đòn tập kích của Iran
Video Thế giới

Tổn thất lớn bất ngờ cho căn cứ Mỹ sau đòn tập kích của Iran

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
Mỹ đang cân nhắc điều chỉnh mạng lưới căn cứ quân sự tại Trung Đông, trong đó có khả năng dịch chuyển một số cơ sở ở vùng Vịnh về phía tây sau các đợt tập kích của Iran.

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