Tổn thất lớn bất ngờ cho căn cứ Mỹ sau đòn tập kích của Iran

Tin liên quan Iran cứng rắn về eo biển Hormuz, Mỹ cảnh báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 25.6 cảnh báo rằng các tàu nào vượt qua eo biển Hormuz mà không được cho phép đều ‘sẽ bị xử lý’. Mỹ - Iran tập kích nhau sau vụ tấn công tàu hàng Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề căn cứ ở vùng Vịnh căn cứ quân sự Mỹ Mỹ Iran Iran tập kích Tập kích Trung Đông xung đột Xung đột Mỹ-Iran israel Sân bay Ben Gurion Hezbollah Bahrain Washington Lebanon Eo biển Hormuz Kuwait Donald Trump Tổng thống Trump giá năng lượng toàn cầu
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