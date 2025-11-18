Tôn vinh 150 'người truyền lửa'

Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" 2025 do Báo Đại đoàn kết tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sẽ được trao giải vào cuối tháng 11.

Hội đồng thẩm định giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" ẢNH: LÊ KHÁNH

Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" là một chiến dịch cộng đồng mang tính quốc gia, nhằm tôn vinh 150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện đẹp, giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước.

Với chủ đề "Con người Việt Nam - người truyền lửa cho sự tiến bộ của đất nước", giải thưởng "Vinh danh người truyền lửa" năm nay thu hút khoảng 300 đề cử từ 33 tỉnh, thành phố. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu nhất được các địa phương lựa chọn kỹ lưỡng để giới thiệu tham gia và là những biểu tượng sống cho tinh thần kiên cường, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của người Việt.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó tổng biên tập Báo Đại đoàn kết, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giải thưởng, cho biết qua rà soát, đánh giá các đề cử từ các tỉnh, thành phố, căn cứ trên các tiêu chí xét chọn đã được công bố gồm đối tượng, lĩnh vực trọng tâm và tiêu chí bình chọn cốt lõi, hội đồng đã lựa chọn ra 150 gương mặt tiêu biểu để tôn vinh.

Không chỉ tập trung ở một nơi, trong một lĩnh vực, giải thưởng này có phạm vi mở rộng khắp các tỉnh thành, các cá nhân được tôn vinh ở trên 6 lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo nghề; phát triển cộng đồng; phát triển bền vững môi trường; văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng; lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; khoa học - công nghệ vì cộng đồng. Cùng đó là nhiều hoạt động song hành ý nghĩa mang tính lan tỏa mạnh mẽ nhằm phản ánh toàn diện sự phát triển bền vững và lối sống đẹp trong cộng đồng.

Theo ban tổ chức, giải thưởng ưu tiên nhân tố mới từ cộng đồng: những cá nhân chưa từng nhận các giải thưởng lớn ở cấp trung ương hoặc quốc tế; được phát hiện từ chính hệ thống đề cử MTTQ Việt Nam cấp cơ sở hoặc do cộng đồng giới thiệu; có hoạt động thực tiễn nhưng chưa từng được truyền thông rộng rãi.

Đặc biệt, việc bình chọn trực tuyến 15 câu chuyện truyền cảm hứng nhất đã tạo yếu tố tương tác cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của cộng đồng đối với những cá nhân có sáng kiến, đóng góp phục vụ cộng đồng.

Cùng với bình chọn online từ cộng đồng, hội đồng sẽ đánh giá, lựa chọn 15 gương mặt xứng đáng nhất để vinh danh toàn quốc.

Cổng bình chọn trực tuyến Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" được mở trên trang web chương trình. Mỗi cá nhân có thể bình chọn tối đa 1 người trong vòng 24 giờ và không giới hạn số lượt bình chọn trong suốt quá trình diễn ra chương trình, đến hết ngày 23.11.