Người truyền lửa thiện lành

Bên cạnh đó, thầy còn tiếp thêm ngọn lửa nhiệt thành cho tôi cùng bao thế hệ học trò khác thông qua những hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời cơ cực có thêm động lực để theo đuổi con chữ.
Thầy Đỗ Thanh Tuấn (sinh năm 1981) đang công tác tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thầy tôi có dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Thầy luôn vui vẻ, lạc quan dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Thầy là người có tâm huyết rất lớn với nghề giáo. Điều đó được thấy rõ qua bao lớp học trò chúng tôi, những đứa con được người cha tận tình chăm dạy lên người. Hình ảnh người giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết với nghề mãi in sâu trong tâm trí tôi dù đã hơn 20 năm trôi qua.
Thầy tôi còn là một người sống hết mình vì cộng đồng. Trong quá trình giảng dạy, thầy gặp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phải bỏ dở việc học để lo phụ giúp gia đình vất vả mưu sinh, trong đó có tôi - người từng nghĩ sẽ phải dừng con đường học thức giữa chừng khi đang học năm cuối cấp hai. Sau những buổi tôi vắng mặt với muôn vàn lý do tự bịa ra, thầy đã lặn lội tìm đến tận nhà để khuyến khích cha mẹ và tôi cố gắng theo đuổi con chữ nhưng gánh nặng miếng cơm manh áo mãi níu bước chân tôi lại dù không muốn chút nào. Tôi đã lén khóc ướt gối bao đêm khi nghĩ đến ngày mai sẽ phải nghỉ học. Tôi những tưởng cuộc đời mình sẽ ở mãi trên cánh đồng phủ đầy mưa gió. Cha mẹ tôi cũng chẳng sung sướng gì. Họ khát khao và hiểu thấu hơn ai hết rằng chỉ có học thức mới giúp con cái mình thoát cảnh bần nông, nhưng sau cùng vẫn là hai gương mặt khắc khổ trầm tư đầy vẻ bất lực.
Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng ấm, thầy đến thăm gia đình tôi một lần nữa, hết lời khuyên nhủ cha mẹ cho tôi đi học lại. Thầy đã đóng giúp học phí cho tôi. Hạnh phúc vỡ òa trên đôi má sạm nắng của mẹ. Mặt trời sáng bừng trong mắt cha và tôi đã hạnh phúc đến nỗi miệng cười mà nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi ra. Thầy cười hiền, xoa đầu tôi động viên: "Đừng phụ công cha mẹ và thầy cô em nhé! Chuyện của tụi em bây giờ là ưu tiên việc học trên nhất. Có thầy đây, đừng lo".
Và tôi đã không phụ thầy khi hoàn thành xuất sắc chương trình đại học bằng tất cả nỗ lực, quyết vượt mọi khó khăn thử thách. Tôi đã không phụ công của thầy, kỳ vọng của cha mẹ để vượt ra khỏi vùng trời bé nhỏ đến một nơi rộng lớn hơn.
Thầy Tuấn lúc đó chỉ là giáo viên trẻ với mức lương vừa đủ trang trải cuộc sống nơi miền quê sơn cước nhưng thầy luôn mang trong lòng những trăn trở và suy nghĩ làm sao có thể giúp các bạn học trò của mình giảm bớt gánh nặng mưu sinh, để các bạn có thể quay về với con chữ (như tôi). Thầy nhận ra rằng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Thế nên thầy đã không ngại đi kêu gọi, vận động từ đồng nghiệp, từ những học trò cũ nay đã thành đạt, từ những doanh nghiệp trong địa phương. Vậy là những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa do thầy khởi xướng được bắt đầu như thế. Thầy vui mừng vì nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người.
Những chiếc xe đạp đã được trao đến tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp con đường đến trường không còn quá xa xôi nữa. Những phần học bổng, quỹ khuyến học luôn được thầy duy trì hết năm này qua năm nọ. Những ngôi nhà tình thương chất chứa bao tấm lòng thiện lành góp lại, được xây lên thật đẹp đẽ và ý nghĩa giúp các em và gia đình có nơi an cư, yên tâm làm việc và học tập.
Hè vừa rồi, tôi có dịp về thăm quê, tiện ghé nhà thăm thầy. Trong câu chuyện kéo dài cả buổi, tôi hỏi thầy điều gì đã thôi thúc người làm công việc thiện lành, đầy ý nghĩa và ngày càng mở rộng như vậy. Thầy cười hiền từ và nói: "Đó là lòng trắc ẩn, là ngọn lửa thiện lành luôn cháy trong thầy cũng như trong em và những người như chúng ta đấy". Khi nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương nhưng hiếu học mà không giúp được gì sẽ khiến lòng thầy mất ăn mất ngủ mãi không thôi. Thầy bảo công việc kêu gọi ủng hộ, kết nối thiện nguyện này rất cần hai chữ "duyên nợ", không phải ai cũng làm được việc này, mình phải đủ duyên, đủ tin cậy thì mọi người mới dám đặt lòng tin, tiền bạc và tin tưởng theo chân mình đi hỗ trợ từng hoàn cảnh khó khăn. Nụ cười thầy luôn hiện diện khi kể về những hoàn cảnh nhờ được thầy trợ duyên mà nay các bạn đã có một chút thành tựu, ít nhất là trong học tập, trên con đường theo đuổi tri thức.
Nghe thầy chia sẻ, tôi thật sự kính nể thầy rất nhiều. Tôi luôn xem thầy như người cha thứ hai, người luôn ân cần chỉ bảo đàn con thơ lên người, thành tài. Giờ đây, thầy còn lan tỏa ngọn lửa yêu thương vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng cho mọi người xung quanh trong đó có tôi, đứa con luôn khâm phục người cha đáng kính. Ngọn lửa thiện lành sẽ được truyền từ thầy sang chúng tôi và cho thế hệ mai sau. Nó sẽ tồn tại mãi mãi để cuộc đời này luôn tươi đẹp.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
