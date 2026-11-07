Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đời sống thợ mỏ phải ngày càng tốt hơn

Tối 7.11, phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than (12.11.1936 - 12.11.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ thợ mỏ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới ngành than với những thành tựu to lớn trong suốt chặng đường 90 năm qua ẢNH: ĐỖ PHƯƠNG/QMG

Trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền Quảng Ninh và doanh nghiệp ngành than tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng ngành than hiện đại, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân.

Trong đó, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mỗi công nhân cần được tạo điều kiện học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực. Các doanh nghiệp cần coi trọng sáng kiến, lắng nghe tiếng nói của người trực tiếp sản xuất, tạo điều kiện để công nhân tham gia xây dựng đơn vị.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động là trách nhiệm trước hết của người đứng đầu và cả hệ thống quản lý sản xuất.

Các doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát nguy cơ, đầu tư cho công tác phòng ngừa, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Việc giao sản lượng, tiến độ và định mức phải căn cứ vào điều kiện an toàn thực tế; kịp thời dừng sản xuất khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng con người.

"Bởi phía sau mỗi người thợ mỏ là gia đình, người thân luôn chờ đợi họ trở về bình an", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Cùng với bảo đảm an toàn lao động, ngành than cần gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương tương xứng với công sức, trình độ và đóng góp của công nhân.

Các doanh nghiệp phải quan tâm hơn đến sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

"Ngành phát triển thì cuộc sống của công nhân và gia đình phải được cải thiện rõ rệt", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Những trách nhiệm lớn với ngành than

Đề cập định hướng phát triển ngành than trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đang đặt lên ngành than những trách nhiệm lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoảng sản Việt Nam ẢNH: ĐỖ PHƯƠNG/QMG

Trong đó, ngành than phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ động thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng.

Toàn ngành cần nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất, cung cấp than ổn định, nhất là cho sản xuất điện; kết hợp hợp lý giữa khai thác trong nước với nhập khẩu, dự trữ và chủ động ứng phó trước biến động thị trường.

Đối với TKV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu, phát triển các loại vật liệu phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, ngành than cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, trình độ công nghệ và năng lực làm chủ sản xuất.

Các doanh nghiệp đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành; ưu tiên những công nghệ giúp giảm lao động nặng nhọc, nâng cao an toàn, tiết kiệm năng lượng và hạn chế tổn thất tài nguyên.

Đối với Quảng Ninh, phát triển ngành than phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương.

Các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ nước thải, bụi, bãi thải; thực hiện nghiêm công tác hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Quảng Ninh và ngành than cần phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, hài hòa giữa khai thác khoáng sản với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, quá trình cơ cấu lại sản xuất phải gắn với bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chính phủ, các bộ, ngành và TP.Quảng Ninh cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách; quan tâm phát triển nhà ở, y tế, giáo dục cùng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoảng sản Việt Nam.