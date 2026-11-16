Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước

Tại cuộc gặp, trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai Đảng, hai nước hiện nay, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đánh giá cao các bước phát triển nhanh, tích cực trong hợp tác hai bên thời gian qua, nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào; tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư hiệu quả, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi, góp phần củng cố sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; thống nhất phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2027).

Cũng trong sáng 15.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan; Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye; Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo và Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis.

Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Romania.

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Senegal Bassirou Diomaye Faye, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã đạt được, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Senegal.

Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các giải pháp mở cửa thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện tạo khung pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác liên khu vực giữa Việt Nam với các tổ chức khu vực mà Cộng hòa Dân chủ Congo là thành viên, bao gồm Cộng đồng Đông Phi (EAC), Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS), cũng như thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Liên minh Châu Phi (AU).

Tại cuộc tiếp Phó tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương Việt Nam - Thụy Sĩ; đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính theo điều 6 Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy khả năng đàm phán hiệp định song phương về trao đổi tín chỉ carbon.