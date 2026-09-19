Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 20.9.2026) về thành lập thành phố Bắc Ninh và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Ninh; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ.

Thành quả hôm nay được xây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả những hy sinh, cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ, là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử - văn hóa; nơi địa linh nhân kiệt, khoa bảng và cách mạng; là quê hương của nhiều bậc hiền tài, danh nhân lịch sử, văn hóa và nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng; là cội nguồn của nhiều lễ hội, nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: CỔNG TTĐT BẮC NINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh với vị thế mới, Bắc Ninh có thêm không gian, mở ra dư địa phát triển rộng lớn hơn, song cũng đặt ra yêu cầu phải kế thừa, phát huy xứng đáng những thành quả và giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và gánh trên vai những trọng trách lớn hơn đối với nhân dân và sự phát triển chung của đất nước.

Trong không gian phát triển mới, Bắc Ninh có nền tảng quan trọng về công nghiệp, hạ tầng, nguồn nhân lực, khả năng thu hút đầu tư và chiều sâu văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh ở tầm cao mới, quản trị tốt hơn, chủ động và tự chủ hơn, phát triển bền vững hơn; trong đó, mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Đảng bộ, chính quyền thành phố Bắc Ninh phải xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng, trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20 - 30 năm tới; kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng...

Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Quan tâm tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Trong đó, Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa; ưu tiên hạ tầng liên kết vùng, chuẩn bị đồng bộ kết nối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Đầu tư tương xứng cho giao thông công cộng, nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên và thiết chế văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh quản trị đô thị bằng dữ liệu; giải quyết căn cơ ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề và lưu vực sông. "Đô thị hóa phải kiến tạo môi trường sống văn minh, tiện nghi, an toàn và đáng sống cho nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng bộ máy quản trị và đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới, đảm bảo thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý Bắc Ninh phải đưa Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích, truyền thống hiếu học và văn hóa cộng đồng vào đời sống hiện đại, biến di sản thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ hôm nay, xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, xanh, nhân văn, có nền công nghiệp công nghệ cao, có những doanh nghiệp Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới, nhưng vẫn là thành phố đậm đà hồn cốt và văn hóa Kinh Bắc.

Với quy mô kinh tế gần 20 tỉ USD, đứng thứ 5 cả nước và nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, Bắc Ninh đang khẳng định sức bật mạnh mẽ của một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc và cả nước. Đặc biệt, Bắc Ninh liên tục giữ vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp khoảng 20% giá trị xuất khẩu của cả nước, với hơn 3.600 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 52 tỉ USD. Cùng với phát triển kinh tế, Bắc Ninh luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Hiện Bắc Ninh có tám di sản đã được UNESCO vinh danh, nhiều nhất cả nước; hơn 1.400 di tích được xếp hạng và nhiều nét văn hóa đặc trưng.



