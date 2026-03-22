Tổng Bí thư: Công binh phải không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Sáng 22.3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Binh chủng Công binh (25.3.1946 - 25.3.2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ sáng 22.3 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Binh chủng Công binh là một trong những lực lượng ra đời sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam, là binh chủng có bề dày truyền thống, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đội hình chiến đấu của quân đội ta, đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời chiến, công binh là lực lượng mở đường cho tiến công, bảo đảm cho chiến thắng. Thời bình, công binh là lực lượng mở đường cho phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị, Binh chủng Công binh phải tuyệt đối trung thành, tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ công binh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có ý chí chiến đấu thật cao, có tinh thần trách nhiệm thật lớn, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình.

Tổng Bí thư yêu cầu, phải xây dựng lực lượng công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công binh phải thật sự là người lính có ý chí thép, thao tác thuần thục, phản ứng chính xác, hành động dứt khoát, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật.

Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống "mở đường thắng lợi", đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Binh chủng Công binh ẢNH: TTXVN

Binh chủng phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại, chất lượng cao, sức chiến đấu cao; phải chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến.

Phải tiếp tục đẩy mạnh năng lực rà phá bom mìn, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào năm 2045 hoặc sớm hơn.

Trong thiên tai, thảm họa, sự cố, cứu nạn, cứu hộ, công binh phải tiếp tục là lực lượng đi trước, đến sớm nhất, bám trụ bền bỉ nhất, hành động quả cảm nhất.

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới; phải gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trong tình hình mới.

Binh chủng phải chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn và ở nước ngoài; phải làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa; chính sách hậu phương quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân; góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.