Tổng Bí thư 'điểm danh' băng nhóm Tuấn 'thần đèn', Vi 'ngộ', Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Chiều 29.9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng cùng ngày.

Tại họp báo, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho hay, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, kể từ phiên họp 28, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc.

Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại họp báo chiều 29.9 ẢNH: GIA HÂN

Đồng thời phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự câu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi.

Theo đó, tập trung khởi tố, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là hàng giả liên quan đến sức khỏe nhân dân. Trong đó riêng đối với vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh vừa qua, các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Mạnh "gỗ"... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ,…

"Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng "quan - thương" câu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn, với mối quan hệ "quan chức - doanh nhân - tội phạm", các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành "nhóm lợi ích" để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước. Việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới", ông Dũng cho hay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ

Từ đó, ông Dũng thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025 và thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng phải khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới; kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý là phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần là "khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ", ông Dũng nêu rõ.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng là thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa XIV và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp.