Tổng Bí thư: Không nên lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất

Chiều 2.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ VH-TT-DL và các cơ quan liên quan về việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Kết luận 70-KL/T.Ư về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc ẢNH: TTXVN





Chú trọng thể thao học đường, nâng thể lực người dân

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Vì vậy, phát triển thể dục, thể thao cần được đặt trong chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, thay vì chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, cần chú trọng thể thao học đường, không dừng ở việc tổ chức các tiết giáo dục thể chất. Các cơ quan liên quan cần rà soát sân bãi, thiết bị, đội ngũ giáo viên và nghiên cứu cơ chế sử dụng chung các thiết chế thể thao công ngoài giờ học. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trường học phải vừa giúp học sinh hình thành thói quen vận động suốt đời, vừa là nơi phát hiện sớm tài năng thể thao.

Bộ VH-TT-DL được đề nghị phối hợp với Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi. Qua đó xác định những nhóm dân cư thiếu vận động, địa bàn thiếu điều kiện tập luyện và các yếu tố cản trở việc duy trì vận động thường xuyên.

Phát triển tài năng theo chu trình dài hạn

Với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thay đổi cách đầu tư theo hướng tập trung, có trọng điểm và phát triển tài năng theo chu trình dài hạn. Hệ thống phát hiện, đào tạo vận động viên cần được nối liền từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia, đồng thời xác định rõ các môn, nội dung và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để đầu tư dài hạn.

Không nên lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất cho đầu tư thể thao đỉnh cao, mà mỗi chu kỳ cần có mục tiêu, lực lượng trọng điểm và huấn luyện viên chịu trách nhiệm, cùng hệ thống hỗ trợ về khoa học, y học, dinh dưỡng, phục hồi, tâm lý và thi đấu quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng lại mô hình phát triển vận động viên theo chu trình: phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế, chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ và dữ liệu cần trở thành nền tảng của đào tạo và quản lý thể thao. Các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở huấn luyện và chuyên gia cần hình thành mạng lưới về y học, dinh dưỡng, phục hồi thể thao; ứng dụng dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện, phân tích thành tích, phòng ngừa chấn thương và cá thể hóa đào tạo.

Về kinh tế thể thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, chuyển từ tư duy "nhà nước xây dựng và nhà nước vận hành" sang "nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và nhà nước giám sát".

Đối với các liên đoàn, hiệp hội thể thao, cần làm rõ vai trò của nhà nước và vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp; xây dựng bộ quy tắc quản trị, đánh giá năng lực hằng năm và công khai kết quả, hướng tới chuyên nghiệp hóa các liên đoàn trước khi chuyên nghiệp hóa thể thao.