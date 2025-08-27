Tổng Bí thư: Mong đợi những phong trào 'sóng Duyên Hải', 'gió Đại Phong', 'cờ Ba nhất'

Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, diễn ra chiều 27.8.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ ẢNH: HỮU LONG

Điểm lại quá trình lịch sử của ngành nội vụ trong 80 năm kể từ ngày đầu kiến quốc đến thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội".

Đặc biệt, gần đây, Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những thách thức khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tổng Bí thư nêu rõ: "Quỹ thời gian cho thực hiện mục tiêu lớn lao kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước không còn nhiều nhưng bộn bề những công việc cần trăn trở, lo toan. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử".

Với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, ngành nội vụ cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo.

"Ngành nội vụ phải xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, nỗ lực góp phần xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn

Để hiện thực hóa khát vọng, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội. Ngành cần tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bằng khen cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. ẢNH: HỮU LONG

Theo Tổng Bí thư, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thi đua yêu nước không phải là ở sự ồn ào, kêu gọi, mà thành công của các phong trào thi đua là ở chỗ thôi thúc lòng người, tạo nên niềm hứng khởi, ngấm, thấm vào tận trái tim và khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm rất tự nhiên như một lẽ sống. Tổng Bí thư bày tỏ: "Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những 'sóng Duyên Hải', 'gió Đại Phong', 'cờ Ba nhất'… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên mới".

Theo Tổng Bí thư, ngành nội vụ phải tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước, an sinh xã hội...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước; cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ và trao bằng khen, chứng nhận khen thưởng tới Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.