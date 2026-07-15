Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn thừa nhận đã biên tập nhưng vẫn sai sót

Tối 15.7, Công an Hà Nội thông báo, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn; ông Đào Bá Đoàn, Tổng biên tập NXB Hội Nhà văn, và ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng ban biên tập NXB Hội Nhà văn, cùng về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bị can Nguyễn Thúy Hằng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan điều tra, ông Đào Bá Đoàn khai nhận quá trình kiểm duyệt, biên tập, ông đã lược bỏ nhiều nội dung nhưng cuốn sách vẫn còn sót những chi tiết không phù hợp.

Bị can Đào Bá Đoàn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Đoàn cũng thừa nhận trong sách có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh tụ, một số chi tiết lịch sử chưa chính xác và những nhận định của tác giả không đúng về đất nước, lãnh tụ.

Bị can Nguyễn Văn Yên thừa nhận đây là những sai sót không đáng có đối với một cuốn sách viết về nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, để thực hiện in ấn và phát hành cuốn sách, cuối tháng 1 vừa qua, NXB Hội Nhà văn ký hợp đồng với ông Nguyễn Thành Nam. Theo hợp đồng, ông Nam nộp 1 tỉ đồng cho NXB.

Bị can Nguyễn Văn Yên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong số tiền này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng được sử dụng cho hoạt động in ấn, quảng cáo và tổ chức ra mắt sách. Hơn 600 triệu đồng còn lại được để tại quỹ tiền mặt của NXB Hội Nhà văn.

Ông Đào Bá Đoàn khai đã nhận 50 triệu đồng từ kế toán NXB và được thông báo đây là khoản tiền chi trả cho việc biên tập ngoài giờ.

Liên quan vụ án này, trước đó Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (33 tuổi, trú P.Giảng Võ, Hà Nội) cùng về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam cho hay đã nhận thức được sai lầm nghiêm trọng của mình và thừa nhận cuốn sách có những tình tiết, nhận định sai sự thật; đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Bị can Trần Việt Anh thừa nhận việc xây dựng podcast nhằm làm ra các sản phẩm có khả năng câu view, thu hút người xem và theo dõi để từ đó tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng internet. Trần Việt Anh cũng thừa nhận hành vi tận dụng sức ảnh hưởng từ bị can Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm sự chú ý cho các nội dung của mình.